Avertizare de calatorie in Chile: Sunt proteste violente, a fost decretata stare de urgenta

Potrivit MAE, se recomanda ocolirea zonelor centrale ale capitalei Santiago de Chile, precum si calatoriile cu metroul metropolitan, pentru a se evita incidentele cu populatia locala.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Santiago de Chile:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Chile:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet: http://santiagodechile.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".Presedintele chilian Sebastian Pinera a confirmat, vineri noapte, ca guvernul a decretat stare de urgenta in capitala Santiago in urma protestelor care au creat haos in oras in ultimele zile.Oameni infuriati de cresterea pretului pentru calatoria cu metroul (de la 800 la 830 de pesos, aproximativ 1,17 dolari) au incendiat mai multe statii, dar si autobuze si au jefuit magazine, potrivit presei locale.