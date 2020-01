Avertizare de calatorie in Turcia si Grecia, din cauza furtunilor

Ziare.

In Grecia, se mentine interdictia de circulatie in porturile Pireu, Rafina si Lavrio din cauza vantului puternic (nivelul 10 pe scara Beaufort).De asemenea, circulatia navelor de pasageri spre Golful Saronic este oprita, liniile maritime Aghia Marina-Nea Styra si Alexandroupoli-Samothraki fiind de asemenea inchise.Cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe aceste rute trebuie sa se informeze inainte de a pleca, sa contacteze autoritatile portuare si agentiile turistice in legatura cu situatia existenta si modificarile aduse programului de navigatie a navelor.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +si la cel al oficiului consular la Salonic: +, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.In plus, cei care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena: +si pe cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, regiunea Istanbul, ca Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor a emis un avertisment privind perturbari in functionarea serviciilor de transport aerian, maritim si transport in comun, cauzate de posibile furtuni si intensificari considerabile ale vantului pe directia vest-est cu intensitati la rafale ce pot periclita activitatea curenta a populatiei (dislocari de acoperis, caderi de copaci etc.).Compania de transport maritim IDO a anuntat deja anularea unor curse de feribot si autobuz marin pe Bosfor si Marea Marmara.Se recomanda cetatenilor romani sa manifeste prudenta si sa respecte indicatiile autoritatilor locale.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +, +si +, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al oficiului consular al Romaniei la Istanbul: +