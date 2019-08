Avertizare de calatorie pentru India: Pericol de boala, viol si atacuri teroriste

Sa evite deplasarile in zonele montane ale Indiei, in timpul musonului.

Sa evite circulatia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstratiile si deplasarea in zone izolate ale tarii.

Sa recurga numai la serviciile de transport oferite de firme de taxi omologate.

Sa pastreze in locuri sigure documentele si valorile personale, biletele de calatorie banii, cartile de credit si sa nu le expuna in mod vizibil asupra lor sau in masini.

Sa incuie masinile si sa le asigure cu sisteme de alarma.

Sa respecte anunturile sau recomandarile autoritatilor locale.

Potrivit MAE, cetatenii straini nu au acces, iar cei aflati deja in regiune trebuie sa paraseasca imediat statul.Cetatenii romani aflati in India sunt sfatuiti:- sa urmareasca avertismentele de calatorie de pe pagina web a MAE;- sa isi inregistreze prezenta in India la sectia consulara a Ambasadei Romaniei la New Delhi.Totodata, este indicat ca cetatenii romani sa evite deplasarile in zonele, precum si locurile aglomerate din localitatilePentru a calatori in, sunt necesare permise emise de guvernul indian. De asemenea, au fost necesare permise si pentru efectuarea de vizite in, dar aceste solicitari sunt in stare permanenta de revizuire si pot fi eliminate.In acest scop, cetatenii romani sunt sfatuiti sa depuna cererile pentru obtinerea acestor permise cu cel putin trei luni in avans."Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici India nu poate fi exclusa din fata acestei amenintari. In ultimii ani au fost inregistrate atentate teroriste in New Delhi, Ahmedabad, Mumbai si Bangalore, fiind vizate locurile publice. In regiunea de Nord-Est (la frontiera cu Pakistan), precum si in Jammu si Kashmir exista un pericol major de atacuri teroriste sau de desfasurare a unor actiuni ale gruparilor insurgente sau separatiste. Totodata, Uttar Pradesh si West Bengal au fost scena unor atacuri teroriste", a transmis MAE.Potrivit sursei citate, in Darjeeling si Bengalul de Nord se inregistreaza periodic greve spontane care conduc la intreruperi in domeniul transporturilor, lipsa aprovizionarii cu apa potabila, inchiderea magazinelor si restrictionarea serviciilor publice in respectivele regiuni.In New Delhi, politia locala a instalat puncte de control pe strazi si in principalele puncte aglomerate din oras, care efectueaza controale ale autovehiculelor."Pentru a evita situatiile neplacute care pot aparea in cadrul deplasarii in India, este indicat ca cetatenii romani sa se informeze, in prealabil, asupra situatiei de securitate din zona", a mai transmis MAE.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la New Delhi: +, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica India: +Cetatenii romani care se deplaseaza in aceste zone de risc sunt atentionati ca posibilitatile de interventie ale misiunii diplomatice sunt reduse.De asemenea, cetatenii romani sunt sfatuiti cu insistenta sa isi incheie asigurare de calatorie, medicala si de viata.MAE recomanda cetatenilor romani care se afla in India:Pe timpul calatoriilor in India,Potrivit MAE, femeile care calatoresc in India trebuie sa evite sa calatoreasca singure in mijloace de transport public sau in taxiuri, autoricse, in special pe timp de noapte. De asemenea, acestea trebuie sa respecte obiceiurile locale, codul de imbracaminte local, sa evite sa poarte tinute care sa atraga atentia localnicilor (tinute mulate) si sa evite zonele izolate, inclusiv plajele, la orice ora din zi."In ultima perioada, in India, s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri declarate de agresiune sexuala impotriva femeilor si tinerelor. Recentele atacuri sexuale asupra unor turiste straine arata ca si femeile de alta nationalitate, venite in vizita/turism etc. sunt la fel de vulnerabile in fata acestui fenomen. Au fost inregistrate mai multe agresiuni sexuale asupra unor cetatene straine, in Delhi, Bangalore precum si in statele Rajasthan si Goa", a mai transmis MAE.MAE informeaza romanii care se deplaseaza in Republica India ca, pe fondul ploilor abundente, cu debite peste medie, inregistrate in perioada musonica actuala si din cauza inmultirii tantarilor, in zona capitalei New Delhi se constata cresteri semnificative ale cazurilor de infectare cu virusurile Chikungunya si Dengue.Se recomanda o atentie sporita la deplasarile in India, ca urmare aTotodata, cetatenii romani sunt sfatuiti sa-si ia masuri de precautie impotriva tantarilor (folosirea cremelor de protectie, imbracaminte adecvata - pantaloni lungi, camasi cu maneca lunga precum si utilizarea plaselor, la paturi, impotriva tantarilor) .