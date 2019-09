Avertizare de la MAE: Greva de la British Airways afecteaza si zborurile Londra - Bucuresti si retur

Ziare.

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand cu dimineata de 9 septembrie, pilotii British Airways (BA), constituti in Uniunea Pilotilor (BALPA), au inceput o greva de 48 ore.Ca urmare, majoritatea zborurilor BA care decoleaza din Marea Britanie, in perioada 9-10 septembrie, sunt anulate.Greva va afecta si zborurile Londra - Bucuresti (cu retur), respectiv cursele BA 886 (11:40-17:00 GMT) si BA 888 (18:55 - 00:10 GMT)."Atat BA, cat si uniunea pilotilor BALPA au indicat ca sunt dispusi sa inceapa negocieri, iar BA, prin intermediul media, a solicitat pasagerilor sa-si verifice statusul orarelor de calatorie si sa nu se deplaseze la aeroporturi daca zborurile apar ca fiind anulate. BA va oferi pasagerilor aranjamente alternative, respectiv reprogramarea zborurilor sau returnarea contravalorii biletelor de avion", arata MAE.Pentru asistenta, BA a operationalizat numerele de telefon:(din Regatul Unit) si(din afara Regatului Unit) . Informatii actualizate privind greva si modalitatile alternative de calatorie pot fi accesate la pagina web dedicata: https://www.britishairways.com/en-gb/information/incident/strike/latest-information Este posibil ca aceasta greva sa aiba efecte si asupra zborurilor din orarul zilelor urmatoare. Totodata, este posibil ca si pe alte aeroporturi sa se inregistreze intarzieri sau chiar anulari de zboruri.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se informeze pe paginile oficiale ale companiilor de zbor/aeroporturilor, despre starea zborului pe care urmeaza sa il efectueze.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale: Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:Consulatului General la Manchester:; Consulatului General la Edinburgh:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefoanele de permanenta ale misiunilor diplomatice ale Romaniei la Londra:; la Manchester:; la Edinburgh:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://londra.mae.ro www.mae.ro si aminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia"Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.