Avertizare de la MAE pentru cei care vor sa mearga in Macedonia: Sunt amenintari teroriste

Potrivit unui comunicat al MAE roman, trupele speciale ale MAI local au actionat pe baza unor informatii privind iminenta comiterii unui act terorist de catre membri ai structurilor islamist-radicale sustinatoare ale ISIS.De asemenea, autoritatile Republicii Macedonia de Nord au luat masuri suplimentare de asigurare a securitatii institutiilor publice si in locurile aglomerate."Pe cale de consecinta, se recomanda cetatenilor romani sa acorde atentie persoanelor din jur, sa manifeste atentie sporita in zonele aglomerate, in special in centrele comerciale, si sa monitorizeze publicatiile locale pentru obtinerea informatiilor actualizate de pe acest spatiu geografic", se arata in comunicat.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Skopje:si, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Macedonia de Nord:MAE mai recomanda consultarea paginilor de Internet skopje.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".