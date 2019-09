Avertizare MAE: Poluare severa cu smog in Malaysia

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, autoritatile locale au decis inchiderea a 173 scoli din capitala si a altor 809 scoli din tara.Joi, din cauza vizibilitatii reduse cauzata de smog, trei zboruri programate sa aterizeze pe Aeroportul Sibu au fost deviate catre Aeroportul Miri. Directorul adjunct al Autoritatii Aviatiei Civile din Malaysia (CAAM) Sarawak, a declarat ca pana in prezent nu au fost anulate zboruri de pe Aeroportul International Kuching.Unitatile medicale din Malaysia s-au confruntat cu cazuri in care mai multe persoane au solicitat ajutor de specialitate, acestea fiind suferinde de afectiuni ale aparatului respirator.Autoritatile competente din Malaysia au sfatuit cetatenii care sufera de afectiuni ale aparatului cardiovascular si respirator sa evite, pe cat posibil, expunerea la smog si sa stea cat mai mult timp in interiorul incintelor unde pot beneficia de aparate de purificare a aerului.Ca masura temporara, autoritatile malaysiene au decis crearea unor nori de ploaie artificiali pentru curatarea aerului. Totodata, guvernul malaysian a distribuit gratuit o jumatate de milion de masti de fata pentru rezidentii din statul Sarawak, iar mai multe ONG-uri au inceput sa distribuie gratuit masti pentru persoanele care se expun la smog.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Kuala Lumpur, apelul fiind redirectionat catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluat de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Malaysia:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet https://kualalumpur.mae.ro www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".