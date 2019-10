Avertizari MAE: Vant de 130 km/h in Irlanda, fenomene meteo intense si in Grecia

Atentionare si pentru Grecia

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca inca Serviciul de Meteorologie local a emis o atentionare de ploaie torentiala si rafale de vant puternic pentru regiunileVantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu unele rafale de 100-130 km/h, care pot fi mai severe in regiunile de coasta, iar in restul teritoriului Irlandei vantul va avea viteze medii de 50-65 km/h, cu intensificari pe alocuri de pana la 100 km/h. Pe cale de consecinta, vantul puternic si ploaia torentiala vor conduce la inundatii de coasta.Alerta este in vigoare pentru perioadaMai multe informatii pot fi regasite pe site-ul Serviciului local de Meteorologie la adresa web: http://www.met.ie/nationalwarnings/default.asp# MAE mentioneaza ca, pana in prezent, aeroportul Dublin nu a emis avertizari cu privire la posibile perturbari ale zborurilor. Cetatenii romani care calatoresc inspre sau dinspre Irlanda pot verifica actualizarile postate pe site-ul aeroportului, la adresa: https://www.dublinairport.com/latest-news Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Dublin:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Irlanda:MAE recomanda consultarea paginilor de Internet https://dublin.mae.ro Totodata, MAE anunta ca autoritatile locale din Grecia au transmis o prognoza de fenomene meteo intense, pentru joi, in: averse puternice insotite de fenomene meteo extreme: grindina, descarcari electrice, vant etc;: averse si intensificari puternice ale vantului.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena:si cel al oficiului consular la Salonic:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena:si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic:MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro