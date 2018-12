China ameninta Canada cu represalii, daca nu o elibereaza imediat pe fiica fondatorului Huawei

Ziare.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul de Externe de la Beijing, ministrul adjunct de Externe, Le Yucheng, l-a convocat, sambata, pe ambasadorul canadian in China pentru a solicita eliberarea directorului financiar al Huawei, informeaza agentia de stiri Reuters.China a catalogat cazul ca fiind unul "extrem de neplacut".Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, a afirmat vineri ca relatia cu China este importanta si de valoare, precizand ca ambasadorul Canadei la Beijing a dat asigurari oficialilor chinezi ca Meng va primi acces la sprijin consular.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei si director financiar al companiei, a fost arestata saptamana trecuta pe aeroportul din Vancouver, la cererea autoritatilor americane. Ea este acuzata de fraude in legatura cu incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite impotriva Iranului. Autoritatile americane au inceput sa ancheteze compania Huawei din anul 2016, sub suspiciunea ca aceasta trimitea produse fabricate in Statele Unite catre Iran si alte tari, lucru care incalca legile de exporturi din SUA.In cazul in care va fi extradata in SUA, Meng se va confrunta cu acuzatii multiple de conspiratie pentru a defrauda mai multe institutii financiare, cu o pedeapsa maxima de pana la 30 de ani pentru fiecare cap de acuzare.Arestarea fiicei fondatorului Huawei ar putea conducere la o deteriorare suplimentara a relatiilor deja tensionate dintre SUA si China, mai ales in contextul in care cele doua tari incearca sa ajunga la un acord privind comertul.