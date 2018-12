De ce a blocat Romania un raport care denunta mai multe probleme legate de democratie si reforme la Chisinau

Cum justifica MAE decizia

Astfel Romania va continua sa sustina parcursul european al Republicii Moldova si sa promoveze necesitatea implementarii reformelor asumate in relatia cu Uniunea Europeana, se arata intr-o informare a Ministerului Afacerilor Externe.Joi, RFE/RL relata ca, sprijinita de Ungaria, Romania a blocat un raport critic la adresa autoritatilor de la Chisinau, care urma sa fie adoptat de ministrii de Externe ai Uniunii Europene. Raportul denunta incalcarea practicilor democratice de catre puterea politica din Republica Moldova.Concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE urmau sa fie adoptate de ministrii europeni fara alte discutii in cadrul unei reuniuni la Bruxelles pe 10 decembrie.Sursele citate au afirmat ca Bucurestiul si-a exprimat "foarte clar" opozitia fata de acest text si ca la reuniunea de luni nu se va mai face nici o incercare de a introduce subiectul pe agenda.Proiectul de text, consultat de RFE/RL, prevede ca "angajamentul fata de principiile democratice, statul de drept si respectarea drepturilor omului se afla la baza" Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Wvenimentele din Republica Moldova incepand din februarie, insa, "inclusiv invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinaului", au "provocat ingrijorari semnificative" cu privire la angajamentul acestei tari.Potrivit documentului, ministrii de externe ai UE se asteapta ca alegerile parlamentare programate pentru februarie 2019 in Republica Moldova "sa se desfasoare conform standardelor internationale, respectand principiile democratice si asigurand un proces credibil, transparent si cuprinzator".Proiectul de text exprima, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "numarul tot mai mare de cazuri raportate care implica presiuni si intimidari" in Republica Moldova.Declaratia mai cere autoritatilor din Republica Moldova sa asigure tuturor candidatilor accesul la mass-media si sanse egale de a participa la alegeri.De asemenea, proiectul de text cere Chisinaului sa asigure existenta "unui numar"Consideram ca este foarte important ca Uniunea Europeana sa promoveze in vecinatatea sa o politica echilibrata, coerenta si pragmatica. Romania sustine desfasurarea unui dialog constant si substantial intre oficialii UE si autoritatile Republicii Moldova, context in care sunt comunicate in mod direct pozitiile, asteptarile si sprijinul UE pentru indeplinirea angajamentelor Chisinaului si in raport cu procesul de reforme.In acest sens, recent a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Comitetului de Asociere UE - Republica Moldova, unde Uniunea Europeana a ridicat o serie de probleme si a exprimat asteptari, fiind discutate diverse solutii pentru problemele de interes comun.Chiar daca exista acord la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene asupra relatiilor cu Republica Moldova, in identificarea celor mai eficiente modalitati de actiune pot aparea unele nuante de abordare in cadrul formatelor de lucru. De altfel, dezbateri de acest gen au loc permanent la nivelul Uniunii Europene si pe toate temele de politica externa.In consecinta, R", se arata in informarea MAE.Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe reamintesc ca in acest proces este importanta comunicarea extinsa a beneficiilor pentru cetateni a procesului de reforme asociat