Dupa consultari cu NATO, MAE acuza o flagranta dezinformare: Pozitia Rusiei privind scutul de la Deveselu e complet irelevanta

"Pozitia exprimata de Ministerul Apararii al Federatiei Ruse privind incalcarea prevederilor Tratatului INF de catre sistemul antiracheta NATO, ale carui componente sunt desfasurate si la Deveselu, este complet irelevanta, intrucat sistemul antiracheta de la Deveselu nu face obiectul Tratatului INF.Pozitia MAE cu privire la sistemul NATO de aparare impotriva rachetelor balistice, din care facilitatea de la Deveselu este parte integranta, nu s-a modificat. Aceasta se regaseste in toate Declaratiile finale ale Summit-urilor Aliate din ultimii ani", au transmis, vineri, reprezentati MAE.MAE reitereaza ideea ca sistemul antiracheta NATO, ale carui elemente sunt gazduite de Romania, "nu are nici o capabilitate ofensiva, fiind un instrument pur defensiv, esential pentru asigurarea securitatii spatiului Euro-Atlantic"."Conceptul scutului antiracheta al NATO reprezinta o actiune proportionala cu amenintarile actuale, care respecta toate angajamentele internationale, inclusiv Tratatul INF.Reamintim ca pozitia Romaniei si a Aliatilor sai pe tema INF este clar exprimata in Declaratia Consiliului Nord-Atlantic din 1 februarie 2019", au mai transmis oficialii MAE. Ministerul Apararii din Rusia a informat, joi, ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF.Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a declarat tot joi ca tara sa este dispusa sa poarte un dialog cu Statele Unite pe tema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa nu va fi cea care sa initieze discutiile, si a dat asigurari ca Romania nu va fi tinta unor actiuni ostile.Inca de joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca baza de la Deveselu este pur defensiva , iar Romania va avea o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii.