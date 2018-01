Epidemie de gripa in Franta si Marea Britanie - avertismentul MAE

Ziare.

com

In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva bolii.Aproximativ 12.000 de francezi s-au prezentat in ultima perioada le medic acuzand simptome de gripa. Inca de la jumatatea lunii decembrie numarul de francezi consultati sub suspiciunea de gripa ajunsese la 98 din 100.000 de persoane, potrivit The Local Diversele servicii care functioneaza in subordina MAE le pot oferi cetatenilor romani din diaspora informatii cu privire posibilitatile de vaccinare antigripala.Autoritatile medicale franceze sunt deosebit de precaute atunci cand vine vorba despre epidemiile de gipa.In urma cu un an, intregul sistem de primiri urgente din tara a fost aproape de blocaj din cauza miilor de cetateni care cereau ajutor, afectati fiind de o tulpina a virusului H3N2.Acum, spitalele incep din nou se aiba probleme in preluarea tuturor cazurilor de suspecti de gripa.Tot in contextul unei epidemii de gripa, in 2015 au murit in Franta circa 18.000 de persoane.Si Marea Britanie se confrunta deja cu o epidemie de gripa. Mai rau este ca autoritatile britanice se asteapta ca si tulpina care face ravagii in Franta sa ajunga pe insula, in curand, potrivit Daily Express G.K.