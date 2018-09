Jurnalistul Attila Biro, retinut de Politie in Bulgaria: Ambasada de la Sofia monitorizeaza situatia

Ziare.

Ambasada Romaniei la Sofia are in atentie cazul cetateanului roman retinut in cursul noptii de joi spre vineri pe teritoriul Republicii Bulgaria si a efectuat, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).De asemenea, o echipa consulara mobila din cadrul ambasadei s-a deplasat in localitatea in care se afla cetateanul roman pentru a acorda asistenta. In urma demersurilor intreprinse de echipa consulara mobila, autoritatile bulgare au informat ca cetateanul roman a fost retinut pentru verificari, intrucat acesta era intr-o zona aflata in atentia autoritatilor din aceasta tara.Dupa efectuarea verificarilor, cetateanul roman a fost eliberat, precizeaza MAE.Reprezentantii misiunii diplomatice i-au oferit acestuia asistenta consulara in relatia cu autoritatile locale, inclusiv prin asigurarea traducerii, mai arata Ministerul roman de Externe.Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Sofia continua monitorizarea situatiei, fiind in contact cu autoritatile bulgare.Rise Project Romania a publicat, in noaptea de joi spre vineri, pe pagina oficiala de Facebook, informatia ca jurnalistul Attila Biro si un coleg bulgar au fost retinuti de politie. Cei doi se aflau langa localitatea Pernik, "unde subiectii unei investigatii incercau sa arda documente legate de o frauda cu fonduri europene", mai precizeaza Rise Project Romania.Rise Project a revenit apoi cu noi precizari: "Sacii cu documente au fost recuperati si se afla in sectia de politie. Attila si Dimitar i-au ajutat in cele din urma pe politistii bulgari la transportul hartiilor care sunt insa arse sau trecute prin tocatorul de hartie.Colegii nostri au pus umarul dupa ce au fost tinuti in catuse, in camp, timp de o ora."Ulterior, Attila Biro a anuntat si el pe contul de Facebook ca a fost eliberat: "Sunt ok acum. Revin cu detalii in curand."