MAE a emis avertizare de calatorie pentru Indonezia: Este pericol de tsunami

MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Indonezia, ca, in conformitate cu datele recente oferite de Ministerul pentru Energie si Resurse Minerale, exista pericol de Tsunami nivel 1, ca urmare a cutremurului de pamant cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, cu epicentrul situat la 290 de km de capitala Jakarta si la o adancime de 10 km.Cutremurul a avut loc la ora locala 19.03 (15.03 ora Bucurestiului) si a fost urmat de mai multe replici, care pot fi resimtite si in orele urmatoare. Zona cea mai expusa este situata la sud de capitala Jakarta.MAE recomanda informarea in permanenta prin accesarea paginilor Internet ale autoritatilor indoneziene: Ministerul Energiei si Resurselor Minerale, pe site-ul https://magma.vsi.esdm.go.id/vona/ si site-ul https://www.ivhhn.org Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Jakarta:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice al Romaniei in Republica Indonezia:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet www.jakarta.mae.ro www.mae.ro si reaminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://http/www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.