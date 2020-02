MAE confirma ca un roman a murit in atacurile din Germania

Ziare.

com

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza, cu regret, ca autoritatile germane au confirmat, cu putin timp in urma, ca un cetatean roman se numara printre victime", a transmis MAE.Consulatul General al Romaniei la Bonn este in contact cu autoritatile locale si a luat legatura cu familia persoanei decedate pentru a oferi asistenta necesara in astfel de situatii."Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante familiei indoliate si condamna ferm orice act de violenta si manifestare xenofoba", a mai transmis MAE.Victima este un tanar de 23 de ani dintr-o comuna din Giurgiu, care lucra legal in Germania de aproximativ cinci ani.Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiei tanarului roman care a murit in atentat."Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si-a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate in aceste momente de grea incercare", a scris Iohannis pe Twitter.