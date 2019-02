MAE: Doi romani au fost implicati in accidentul feroviar de langa Barcelona

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, unul dintre cetatenii romani a suferit leziuni usoare si a primit ingrijiri la fata locului, fara a fi nevoie de spitalizare, iar cel de-al doilea nu a fost ranit.Pana la acest moment, la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, precizeaza MAE.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Barcelona: +34 934 181 535; +34 934 344 223; +34 934 340 220, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al oficiului consular: +34 661 547 853.Consulatul General al Romaniei la Barcelona continua monitorizarea cu prioritate a situatiei si este in contact permanent cu autoritatile spaniole, fiind pregatit sa intervina.O persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite vineri, in accidentul feroviar in care au fost implicate doua trenuri regionale , la circa 50 de kilometri de Barcelona, intre San Vicente de Castellet si Manresa, in nord-estul Spaniei.