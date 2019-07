Avertizari de calatorie pentru Grecia si Portugalia: Risc de incendii si temperaturi ridicate

Contactele din Grecia

Numerele de telefon din Portugalia

Ziare.

com

"Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, luni, 22 iulie, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate pentru regiunea Attica, Insula Eghina, Insula Salamina si sudul Insulei Evia," avertizeaza MAE, in cazul Greciei.Ministerul mai arata ca pentru cei care tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca Institutul pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a instituit, de duminica, ora 10.00, pana marti, ora 21.00, cod galben de temperaturi ridicate pentru districtele Braganca, Evora, Vila Real, Beja, Castelo Branco si Portalegre, cu maxime care pot ajunge la 40 grade Celsius, existand posibilitatea de propagare a incendiilor de vegetatie.Cetatenii romani care se afla in Grecia pot solicita asistenta consulara lanumarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta, se arata intr-un comunicat de presa transmis duminica de MAE.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie sitelefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena +30 6978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Cetatenii romani care se afla in Portugalia pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie sitelefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Lisabona: +351927411628.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://www.ipma.pt/pt/index.html, http://lisabona.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza, www.facebook.com/Ambasada_Lisabona si reaminteste ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.