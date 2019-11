MAE infirma ca un roman, presupus membru al Statului Islamic, va fi repatriat din Turcia

Ziare.

"Ca urmare a demersurilor intreprinse de catre Ambasada Romaniei la Ankara pe langa autoritatile locale competente, in vederea obtinerii de informatii suplimentare cu privire la o eventuala repatriere a unui cetatean roman, autoritatile turce au transmis ca nu exista date care sa confirme existenta unui cetatean roman printre persoanele retinute sau arestate sub acuzatii de sprijin sau de apartenenta la organizatii teroriste", se arata intr-un comunicat de presa transmis de MAE.Totodata, autoritatile turce au reiterat procedura aplicabila in astfel de cazuri, respectiv notificarea misiunii diplomatice a statului in care urmeaza sa fie returnata persoana in cauza, mentioneaza sursa citata.MAE precizeaza ca, la acest moment, nu exista in derulare o astfel de procedura indreptata impotriva unui cetatean roman.Citeste si Turcia a inceput repatrierea militantilor Statului Islamic: Un terorist american a fost deportat!