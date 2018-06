Ministerul de Externe le raspunde celor 12 state pe tema Codurilor Penale

Ziare.

Reactia MAE, remisa joiprin intermediul unui comunicat de presa, incepe prin a arata ca diplomatia romana "a luat nota de pozitia exprimata astazi de cele 12 state partenere cu privire la procesul de amendare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala".Din mesajul celor 12 state, MAE a ales sa sublinieze ca partenerii Romaniei recunosc progresul demonstrat de tara noastra "in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient", ceea ce arata "eforturile pe care institutiile statului le depun in mod constant pentru a asigura respectarea legii si a angajamentelor Romaniei, atat in cadru european cat si in cadru international".Apoi, MAE reia ideea ca institutiile statului roman "au un dialog permanent si transparent cu institutiile europene si internationale inclusiv pe Legile Justitiei, in vederea facilitarii unei cooperari internationale eficiente si respectarii de catre Romania a tuturor angajamentelor in plan international".Insa procesul de amendare a legislatiei in domeniul penal "reprezinta un atribut al Parlamentului, acordat prin Constitutie, iar etapele acestui proces sunt respectate, inclusiv din perspectiva consultarii publice si a dialogului cu cetatenii"."Reiteram ca procesul de amendare este in curs de derulare, aceste legi urmand a intra in vigoare numai dupa adoptarea acestora de catre Parlament si respectiv promulgarea de catre presedintele Romaniei.Subliniem ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate prin programul de guvernare 2018-2020", incheie MAE comunicatul citat.Amintim ca, joi dimineata,au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".De asemenea, partenerii UE evoca concluziile Consiliului European privind MCV, din decembrie 2017, care solicitau Romaniei sa isi concentreze eforturile asupra consolidarii progreselor obtinute, sa evite orice pasi inapoi si sa apere independenta judecatorilor si procurorilor.B.B.