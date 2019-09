Precizarile MAE in cazul romanului asasinat in Costa Rica

Ziare.

De asemenea, la nivelul ambasadei nu au existat solicitari de asistenta consulara."Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica si consulara a Romaniei in Republica Costa Rica, urmareste indeaproape cazul semnalat in mass-media privind decesul unui cetatean roman in provincia San Jose, Republica Costa Rica", au transmis reprezentantii MAE pentru Digi24 Ministerul a mai specificat ca "reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la circumstantele producerii incidentului.Pana la acest moment, autoritatile locale nu au notificat misiunea diplomatica cu privire la acest incident, iar la nivelul ambasadei nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara".Amintim ca un roman de 38 de ani a fost asasinat in Costa Rica Ionut-George Otelac se afla alaturi de o tanara fotomodel intr-o masina care circula prin centrul orasului Alajuelita, din provincia San Jose. Amandoi au fost impuscati mortal de asasini pe motocicleta, relateaza publicatia locala La Nacion.Tanara de 25 de ani a fost identificata de politie drept Raquel Gamboa Mora, un fotomodel cu 68.000 de urmaritori pe Instagram.