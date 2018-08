Reactia MAE, dupa ce casa memoriala din Sighetu Marmatiei a scriitorului Elie Wiesel a fost vandalizata

Ziare.

Intr-un comunicat remis, MAE si-a exprimat regretul si a subliniat ca Romania "a depus toate eforturile astfel incat sa fie combatut, in mod eficient, in orice context, un astfel de discurs".Totodata, ministerul subliniaza ca "promovarea diversitatii, a respectului fata de celalalt, egalitatea cetatenilor in raport cu ceilalti in ceea ce priveste drepturile, libertatile fundamentale si obligatiile reprezinta principii esentiale pentru dezvoltarea unei societati democratice"."Ministerul Afacerilor Externe isi reafirma hotararea de a contribui, in continuare, prin instrumentele aflate la indemana diplomatiei, la consolidarea mecanismelor legislative si institutionale apte sa previna si sa sanctioneze antisemitismul, precum si oricare alte manifestari de rasism, xenofobie, discriminare rasiala si intoleranta", se mai arata in comunicat.Amintim ca, in noaptea de vineri spre sambata, casa din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare Autoritatile au fost sesizate la 112 ca pe peretii exteriori ai casei memoriale a scriitorului Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje. Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".