"Reactia MAE dupa ce ungurii ne-au vandalizat ambasada de la Budapesta"

"Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale.MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau organizatii, inclusiv cu programe revizioniste, este complet inacceptabila si contravine spiritului si prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice", se arata intr-un comunicat remis luniReprezentantii institutiei lanseaza un apel catre autoritatile ungare de a "asigura inviolabilitatea si integritatea localurilor misiunii Romaniei si a personalului sau".Astfel, reprezentantii MAE anunta ca vor avea o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti."Reamintim ca autoritatile romane au exprimat constant, in dialogul cu Budapesta, dorinta de cooperare, lucrand pentru valorificarea, la potentialul sau superior, a parteneriatului strategic dintre cele doua state si construind pe baza fundamentului juridic reprezentat de Tratatul politic de baza.In dialogul bilateral politico-diplomatic, partea romana transmite asteptarile sale ferme ca Ungaria sa isi asume promovarea unei relatii bilaterale in parametrii unui parteneriat strategic autentic, in consonanta cu reperele anterior mentionate", se mai arata in document.Amintim ca saptamana trecuta premierul Mihai Tudose a starnit o polemica dupa ce a spus "Am transmis ca, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui", cand a fost pus sa comenteze rezolutia semnata de UDMR, PPMT si PCM si care prevede autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc, in limitele sale istorice.Declaratia a starnit reactii dure atat de la liderii maghiarilor din Romania, cat si de la Budapesta. Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul Romaniei la Budapesta, a fost convocat de Ministerul de Externe din Ungaria, iar apoi MAE roman a venit cu precizari. A.G.