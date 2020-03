UE denunta interzicerea calatoriilor din Europa impusa de Trump. MAE spune ca nu se refera la romani

Schengen

Reactia MAE

Ziare.

com

Presedintii Consiliului European Charles Michel si Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen subliniaza ca pandemia noului coronavirus este o "criza globala, care nu se limiteaza la un continent anume si necesita mai degraba cooperare decat actiuni unilaterale", relateaza Associated Press."Uniunea Europeana dezaproba faptul ca decizia americana de a consolida interdictii de calatorie a fost luata unilateral si fara consultari", denunta ei.Avand in vedere plasarea in carantina a Italiei si alte masuri, von der Leyen si Michel resping totodata acuzatia lui Trump potrivit careia UE nu a facut suficient in lupta impotriva bolii."Uniunea Europeana ia masuri in vederea limitarii raspandirii virusului", subliniaza cei doi oficial europeni.UE evaluaza joi decizia lui Trump de a restrictiona calatoriile din Europa in Statele Unite, in contextul unor ingrijorari puternice cu privire la impactul economic al acestei masuri asupra pietelor, afectate deja puternic de pandemie."Vom evalua situatia azi (joi). Perturbarile economice trebuie sa fie evitate", a anuntat joi pe Twitter Charles Michel."Europa ia toate masurile necesare in vederea opririi raspandirii viruslui COVID-19", a mai punctat el. Trump a anuntat interzicerea tuturor venirilor din Europa , insa oficiali de la Departamentul Securitatii Interne au precizat ulterior ca noile restrictii nu vizeaza tarile care nu fac parte din zona de libera circulatie fara pasaport.Din zona Schengen fac parte 26 de state - inclusiv state membre UE ca Franta, Italia, Germania, Grecia, Austria si Belgia, unde se afla sediile institutiilor europene, dar si state care nu fac parte din UE precum Elvetia, Norvegia si Islanda.La randul sau, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca interdictiile de calatorie impuse de SUA cetatenilor care vin din Europa ii vizeaza pe cei care s-au aflat in ultimele 14 zile intr-unul dintre statele din zona Schengen. Prin urmare, persoanele venite din Romania nu sunt vizate de aceasta masura."Cu privire la decizia autoritatilor americane referitoare la suspendarea intrarii pe teritoriul SUA a unor persoane care prezinta riscul transmiterii infectiei cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:Autoritatile americane au luat decizia ca, incepand cu data de 13 martie 2020, ora 23:59 (ora Washington D.C.), sa fie interzisa intrarea pe teritoriul SUA a persoanelor care s-au aflat in ultimele 14 zile intr-unul dintre statele din zona Schengen.Acestea sunt:", anunta MAE.Conform MAE, exista cateva exceptii de la aceasta masura, printre care: persoanele care au cetatenia SUA, cele care au statut de rezident permanent in SUA, cele care sunt membri de familie apropiati ai unui cetatean SUA.De asemenea, sunt exceptate persoanele care s-au imbarcat pe zboruri cu destinatia SUA inainte de 13 martie, ora 23:59, ora Washington D.C.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in SUA in perioada urmatoare sa verifice cu companiile aeriene conditiile de calatorie si sa urmareasca anunturile oficiale ale autoritatilor SUA.