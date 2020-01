Cine i-a invatat pe satenii din Ditrau sa se teama de straini

Ziare.

Asa descrie Yuval Noah Harari in interviul acordat Ziare.com vanatoarea de vrajitoare, care se desfasoara dupa acelaside mii de ani."Iata imaginea unei femei batrane care traieste pe culmile unui sat medieval si careia ii place sa hraneasca pisici. Intr-o zi, preotul local vine si ii avertizeaza pe sateni ca aceasta femeie batrana - pe care ei o stiu de ani de zile, ca pe o excentrica inofensiva - este, de fapt, o vrajitoare puternica, aliata a diavolilor si demonilor.Toate dezastrele care s-au intamplat in sat in ultima vreme - boli, seceta, morti inexplicabile - sunt cauzate de aceasta vrajitoare. Ea i-a blestemat pe oameni, le-a facut farmece si a invocat demoni, pentru a face rau satului.Si cand satul tremura de frica, preotul le ofera oamenilor protectie contra vrajitoarei, cu conditia ca ei sa il urmeze si sa ii permita sa o judece si sa o arda pe vrajitoare.Acelasi lucru s-a intamplat cu faimoasa vanatoare de vrajitoare anti-comunista din Statele Unite, din 1950. Senatorul McCarthy i-a avertizat pe americani ca unii dintre colegii si vecinii lor - care au infatisarea unor oameni obisnuiti - sunt, de fapt, tradatori comunisti. Sunt aliati ai rusilor, vand secrete KGB-ului si incearca sa distruga societatea americana din interior.Toate dezastrele care se intamplasera Americii in ultima vreme - cum ar fi chiar pierderea Chinei, in favoarea comunismului - sunt cauzate de tradatorii din Departamentul de Stat, de la Hollywood si din presa. Si cand poporul american tremura de frica, senatorul McCarthy s-a oferit sa protejeze America de comunisti, daca i se da autoritatea sa ii descopere si judece.Ce caracterizeaza vanatoarea de vrajitoare e ca grupul indicat pentru a fi persecutat este de regula foarte slab si nu poate rezista persecutiei: femei batrane singuratice, evrei, homosexuali, comunisti americani.Problema e cum ii faci pe oameni sa se teama de asemenea grupuri. O faci prin raspandirea de "fake news"-uri despre aceste grupuri si facandu-i pe oameni sa creada in conspiratii ridicole".In comuna Ditrau din Harghita, un sat cu populatie preponderant maghiara, vrajitoarea care ameninta sa coboare peste vietile satenilor toate relele lumii a luat chipul a doi brutari din Sri Lanka Povestea aceasta are toate ingredientele unuide manual, pe structura cvasi-religioasa a vanatorii de vrajitoare, care a evoluat doar in ceea ce priveste invelisul exterior din Evul Mediu, cand arderile pe rug nu doar pedepeseau, ci ii puneau pe ceilalti la adapost, si pana astazi, in satul din Transilvania din care doi singalezi au fost alungati, pentru a nu atrage asupra micii asezari toate relele, iar oamenii sa se poata pune la adapost.1.- asa cum explicau locuitorii din tata-n fiu ai Ditraului, cei doi straini vor fi urmati de altii, vor face copii si vor cere scoala si biserica pentru ei, care vor uzurpa, asadar, scoala si biserica localnicilor.In centrul acestei frici atavice sta identitatea aflata sub asediu.2.. Numai asa acesta poate fi monstruos, suscitand deopotriva frica si ura - etimologic, monstruos inseamna iesit din forma familiara. Cu monstruosul nu te poti identifica, de vreme ce nu recunosti in el nimic din spatiul tau de confort.Cu cat mai exotica e figura acestui strain, cu atat mai intense sunt frica si ura fata de el.3.Si cand satul tremura de frica, preotul le ofera oamenilor protectie contra vrajitoarei, cu conditia ca ei sa il urmeze si sa ii permita sa o judece si sa o arda pe vrajitoare.In frunte cu preotul catolic Birok Karoly, aproximativ 200 de localnici din Ditrau s-au strans in curtea bisericii si apoi au mers la primarie. Preotul catolic Biro Karoly spune ca frica oamenilor isi are originea intr-un conflict vechi, din 1986, dintre localnici si comunitatea rroma, in care un barbat a fost ucis si ca se tem de venirea unor straini despre care nu stiu nimic."Cererea noastra este ca sa ne dea inapoi siguranta in care am trait pana acum, ca sa nu ne mai fie frica de ce se va intampla. Nu de cei doi ne este frica, ci de faptul ca este afectata siguranta noastra", a spus preotul Biro Karoly.Nici Yuval Noah Harari nu putea descrie mai bine si mai schematic mecanismul de manipulare pe tiparul vanatorii de vrajitoare.Exista un dusman originar - rromul - responsabil de cea mai mare crima asupra unui satean. Prin extensie, acest ucigas al localnicilor este identificat cu strainul care, peste decenii, reapare in sat sub forma celor doi muncitori din Sri lanka.Politologul bulgar Ivan Krastev discuta aceasta teza a urii fata de imigranti, in tarile din fostul bloc comunist. E vorba despre state care nu au comunitati relevante de imigranti, asa cum se intampla in cele vestice, dar care traiesc cu spaima ca imigrantii le vor face rau, periclitandu-le identitatea si ce decurge din ea.In Polonia si mai ales in Ungaria, aceste frici au fost insamantate si intretinute politic. In ultimul sau volum, in care discuta despre cum au ajuns tocmai tarile care au trait in dictatura sa imbratiseze astazi regimuri iliberale, Krastev formuleaza ipoteza imitatorului care, constient fiind de superioritatea modelului pe care vrea sa il copieze, devine mai intai nefericit, apoi resentimentar.Asa se ajunge ca pentru maghiari imigratia sa fie o mare problema, in conditiile in care, de fapt, realitatea e inversata - in toate statele fost comuniste, emigrarea este cronica.Premierul Viktor Orban este cel care a pus in scena tot mecanismul acestei vanatori de vrajitoare, pentru a se putea institui mai apoi drept salvator. De altfel, misiunea pe care si-a trasat-o, de a fi pazitorul Europei crestine in fata imigrantilor non-crestini, i-a si asigurat victoria in alegeri.Frica si ura pot fi capitalizate politic, cu consecintele sociale care decurg de aici. Unele dintre acestea, prin contagiune, chiar la Ditrau.In miniatura, povestea alungarii celor doi brutari singalezi din ce in ce mai departe de Ditrau, de la o gazda la alta, este o demonstratie a vulnerabilizarii pe care o induce fenomenul de fake news in mintile si viata oamenilor.Oamenii se pot proteja impotriva-urilor. Au nevoie de doua lucruri importante pentru asta, spune Harari."In primul rand, trebuie sa ne cunoastem mai bine slabiciunile. Trolii nu pot crea frica si ura din nimic. Dar cand descopera acele lucruri de care oamenilor le este frica si pe care deja le urasc, devine atat de usor sa apese pe acele butoane emotionale relevante si sa provoace o si mai mare furie.Daca, de pilda, iti este teama de imigranti, trolii iti vor arata o poveste contrafacuta despre cum imigrantii au violat o localnica si, cum deja esti predispus sa crezi o astfel de poveste, nici macar nu te vei deranja sa ii verifici autenticitatea.Daca, in schimb, crezi ca oamenii care se opun imigratiei sunt toti niste fascisti idioti, atunci trolii iti vor arata o poveste despre cum rasistii ucid imigranti, iar tu o vei crede. Trolilor nu le pasa in mod necesar de imigratie. Ei doar folosesc un dispozitiv pentru a divide societatea si pentru a distruge sistemul democratic din interior.Pentru a salva sistemul democratic, trebuie sa ne cunoastem slabiciunile, fricile si urile si sa nu le lasam sa devina arme in mainile trolilor. Daca stii ca ai o anumita perceptie fata de un grup si citesti o poveste ingrozitoare despre acel grup, asigura-te ca ai verificat sursa si autenticitatea povestii.Este foarte dificil, pentru ca, atunci cand suntem infuriati, ne pierdem echilibrul ratiunii. Dar trebuie sa facem acest efort.O alta metoda importanta pentru a ne proteja impotriva trolilor si a fake news-urilor este sa ne uitam la intreg tabloul. Este mult mai simplu sa falsifici sau sa exagerezi un singur fapt decat intreg procesul istoric."