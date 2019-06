Diversiunea de la Valea Uzului si lectiile istoriei uitate de Macron

O inscenare care ajuta PSD si UDMR

Exista si razboaie drepte

Amnezia lui Macron

Din care se poate lesne intampla sa nu mai iesi. Decat cu Securitatea comunista si cu fascismul de gat. Ca in martie '90, la ultranationalistele inscenari de la Targu Mures, care au declansat ciocnirile interetnice din epoca si au prefatat reinfiintarea politiei secrete ceausiste si victoria comunistilor in Duminica Orbului, in conditii de crescand anticomunism.actualele tulburari din Valea Uzului? Acelorasi.Ori de cate ori PCR alias PSD (si aliatii lui legionaro-securisti si putinisti) se simt la ananghie, partidul-stat si sponsorii lui externi recurg la cate o diversiune nationalista rasunatoare.La inscenarea actuala, precedata de instalarea unor cruci de beton "romanesti" intr-un cimitir cu cruci de lemn si morminte preponderent maghiare, au participat obisnuitii suspecti. E suficient sa-i treci in revista ca sa te lamuresti. Intre ei se gaseste un individ care compromite notiunea falnica de unionist, pe nume George Simion.Apoi, un general pe nume Chelaru, ridicat in slavi de propaganda rusa de la Sputnik destinata romanilor, spre deosebire de propaganda rusa adresata ultranationalistilor maghiari.La Valea Uzului, intre ultrasi, s-au mai zarit cu ochiul liber ex-demnitarul pesedist Catalin Ivan, precum si,, un ins din capul listei deinsiruindu-i pe gazarii si batausii regimului Dragnea: cei trimisi sa-i maltrateze pe protestatarii romani anticleptocrati adunati la 10 august 2018 in Piata Victoriei. E vorba de superjandarmul ministrului de Interne Carmen-decat-Dan, Sebastian Cucos.Iata o serie de indivizi despre care nu se poate spune ca n-au invatat din trecut. Atata doar ca lectia asimilata de patrihotii creati dupa chipul si asemanarea lui Ceausescu, Stalin, Hitler, Antonescu si Vadim nu e si a noastra.Pe ei postcomunismul iliescisto-vadimist i-a invatat cum se pune de o diversiune nationalista intru salvarea ciumei rosii cea de toate zilele cand este in pericol pentru ca romanii s-au saturat de hoti. Unii dintre noi preferam sa exaltam libertatea. Si buna intelegere.In speta dialogul dintre romani si maghiari. Si puntea transatlantica, legandu-ne de SUA, principalul aparator al libertatilor europene. In context, aniversarea debarcarii aliate in Normandia ar fi trebuit sa fie o salutara piedica in calea uitarii. Si un zid blocand caderea in cursele istoriei.S-a vazut la Valea Uzului (unde la lucru e diversionismul pesedist, dar si extremismul maghiar si UDMR, care deconteaza nefacuta colaborarii cu ultranationalismul dragniot) ce usor de demolat e orice reazam al memoriei.Exista insa rauvoitori si amnezici si in Vest. Multi continua sa nu vrea sa inteleaga ca ii priveste direct si personal ce s-a celebrat in ceremoniile de la Portsmouth, iar apoi din Franta, in prezenta lui Donald Trump si a gazdelor sale, demisionara Theresa May si Macron, cel dezumflat recent, electoral, de dreapta populista.In special in Romania si in Germania, care penduleaza periculos intre America si Rusia, multora le pare admisibil sa uite istoria si lectiile ei dureroase. Ca refularea celui de-Al Doilea Razboi Mondial e, pana la un punct, un reflex normal in tarile cazute candva in capcana nazisto-fascista si infrante de masinaria de razboi aliata e adevarat. Dar tot atat de adevarat este ca nu ajuta, ci costa.Si Germania oficiala, care si-a asumat trecutul nazist si se arata hotarata sa-l exorcizeze, mai cotizeaza la iluzii. A extras din Holocaust, debarcare si capitulare convingerea pacifista ca orice razboi ar fi rau si nedrept. Campania antihitlerista a aliatilor dovedeste eroarea fatala a acestei teze.Exista si razboaie drepte. Salvatoare. Civilizatorii. Barbatia, mult suspectata, ca "malefica", de feminism si de corectitudinea politica, are meritele ei majore. La fel, curajul si eroismul celor debarcati in Normandia spre a determina soarta razboiului in aceeasi masura ca batalia de la Stalingrad, care n-ar fi fost castigata de rusi fara generosul ajutor american primit de sovietici.Desi vituperat in continuare, la sange, nu doar de primarul Londrei, ci de virtual intreaga suflare a stangii progresiste, figura de prora a dreptei zise populiste, presedintele american, a rezumat adecvat sensul Debarcarii, in fata celor 160 de veterani puternic emotionati. Din care nu putini cu lacrimi in ochi.Soldatii aliati (americani, britanici, canadieni, francezi) n-au castigat atunci numai "o batalie sau razboiul, ci au asigurat supravietuirea civilizatiei. Ne-au aparat pe secole stilul nostru de viata....Au recucerit pentru civilizatie acest pamant" a spus Trump.Si presedintele Frantei s-a comportat, o clipa cel putin, fericit. A dovedit ca a inteles ce s-a intamplat in iunie 1944 cand Macron a tinut "pur si simplu, in numele natiunii" sale sa multumeasca, adaugand: "stim ce datoram Americii".Dar cat de credibil e Macron, in conditiile antiamericanismului dezlantuit nu in ultimul rand in Franta si-n franco-germana Europa contemporana? Presedintele Hexagonului, care a preferat sa n-o invite la ceremonie decat pe Theresa May, nu si pe Angela Merkel, principala partenera in UE a liderului Frantei, n-a rezistat ispitei.A simtit nevoia sa reia mema multilateralismului explicand inaltului sau oaspete de peste ocean ca "America e cea mai mare ori de cate ori lupta pentru libertatea altora". Asa e, desigur.Dar sa dai lectii fie si delicate musafirului tau, reprezentandu-i pe salvatorii tai, nu e un semn de civilizatie si recunostinta. Sau de comprehensiune.Ci de amnezie si inadecvare. La fel, sa-ncerci sa-ti impui agenda politica, europeana, punand semn egal intre presedintele american si dictatori ca Putin si Xi, care, ultranationalisti ei insisi, sustin si alimenteaza in lume orice zazanie si orice fanatism. Inclusiv antiromanismul si antimaghiarismul.Cat timp Europa si liderii ei sunt indiferenti fata de trecut, il ignora sau refuza sa-nvete cum trebuie din el, vor recidiva. Ne vor compromite democratia si ne vor scoate libertatea si pacea la mezat.