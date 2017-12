In Covasna se vor trage artificii de Revelion si pe ora Ungariei

Ziare.

In centrul municipiului Sfantu Gheorghe, din judetul Covasna, va fi organizat un Revelion Stradal. Petrecerea din centrul orasului este traditionala, fiind organizata din anul 2010.Pe scena va urca artistul local DJ-ul Lohn Jennon, urmat de Nicola.Dupa ce locuitorii din Sfantu Gheorghe vor pasi in noul an, petrecerea va continua cu un concert sustiunut de un artist rock local, Homonyik Sandor, care va canta alaturi de orchestra sa."Vor fi doua focuri de artificii, unul care marcheaza trecerea dintre ani din Romania, la ora 00:00 si altul la ora 1:00, care marcheaza Revelionul din Ungaria. Este un eveniment de traditie la Sfantu Gheorghe, asa facem in fiecare an", a declarat Knop Ildiko, coordonator programe Casa de Cultura Konya Adam.Potrivit aceleiasi surse, petrecerea de Revelion in aer liber de la Sfantu Gheorghe are un buget aproximativ de 65.000 de lei.