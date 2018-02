Infiintarea liceului din Targu Mures pentru care Ungaria a blocat aderarea Romaniei la OCDE, anulata definitiv de instanta

Dosarul de la DNA

Scandalul si amenintarile Ungariei

Ziare.

com

Curtea de Apel Targu Mures a respins recursul formulat de Liceul Teologic Romano-Catolic impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Mures care prevedea anularea deciziei de infiintare a institutiei de invatamant, informeaza Mediafax.In toamna anului trecut, Ungaria a anuntat ca blocheaza aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) din cauza situatiei acestui liceu.Situatia de azi vine dupa ce in 2014 Inspectoratul Scolar Judetean Mures a decis infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic prin divizarea Liceului "Bolyai Farkas" si a Colegiului National "Unirea". Practic, elevii de la sectiile maghiara ale celor doua unitati de invatamant, care au dorit, s-au transferat la Liceul Teologic Romano-Catolic, institutie de invatamant pe care inspectoratul nu avea competente sa o infiinteze.Inspectorul scolar general al ISJ Mures care a emis fara drept decizia, Stefan Somesan, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz in serviciu. De asemenea, a fost trimis in judecata si Tamasi Zsolt-Jozsef, director al Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, acuzat tot de abuz in serviciu.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA in cursul anului 2014, dar si anterior, o fundatie si-a manifestat interesul de a infiinta, in municipiul Tirgu Mures, o unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, cu profil vocational teologic romano-catolic si predare in limba maghiara, interes materializat prin mai multe demersuri efectuate pe langa Primaria Municipiului Targu Mures si Inspectoratul Scolar Judetean Mures."In acest context, la data de 12 septembrie 2014, inculpatul Somesan Stefan, in calitate de inspector scolar general al ISJ Mures, a emis, fara drept, o decizie prin care a dispus infiintarea, incepand cu anul scolar 2014 - 2015, a Liceului Teologic Romano - Catolic din Tirgu Mures", potrivit DNA.Actualul sef al ISJ Mures, Ioan Macarie, a declarat, marti, ca se astepta la aceasta decizia din partea Curtii de Apel Mures."Infiintarea unitatii scolare se face prin hotarare a Consiliului Local. Acum, practic, ar trebui sa revenim la forma initiala, a claselor si formatiunilor de studiu, dar acest lucru se face doar cu acordul copiilor. Ei se pot intoarce de la cele doua scoli de unde au plecat. Copiii nu vor fi incurcati de aceasta decizie", a spus Ioan Macarie.Cei circa 300 de elevi ai Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures au invatat, de la inceputul anului scolar, in cadrul Liceului "Bolyai Farkas", parintii si profesorii fiind atunci de acord cu aceasta solutie a ISJ Mures.In luna septembrie 2017, dupa ce functionarea institutiei de invatamant a fost suspendata, 2.500 de oameni au iesit in strada pentru a-si arata nemultumirea.Tot atunci, Ungaria a anuntat ca retrage sprijinul Romaniei pentru aderarea la OECD ca urmare a deciziei de suspendare, considerand-o "un atac asupra Bisericii Catolice" si acuzand autoritatile din Romania ca pun intr-o situatie neplacuta sute de familii maghiare chiar inainte de inceperea scolii."Ungaria considera aceasta decizie drept un atac asupra Bisericii Catolice, asupra minoritatilor maghiare, a copiilor, a famiilor afectate. Este un gest foarte neprietenos si serios al Romaniei", a anuntat atunci un secretar de stat din MAE ungar. Tot atunci a fost chemat sa dea explicatii si ambasadorul roman la Budapesta.La scurt timp, presedintele UDMR Kelemen Hunor spunea ca asteapta decizia definitiva, pentru a putea initia procedura de reinfiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu Mures, astfel incat unitatea de invatamant sa functioneze ca entitate juridica independenta.A.S.