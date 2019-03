La Targu Mures are loc Marsul Libertatii Secuilor, care acuza Romania de ipocrizie la presedintia UE

Ziare.

Marsul va porni de la Monumentul Secuilor Martiri, indreptandu-se apoi catre piatacentrala a orasului, pentru a ajunge in fata Prefecturii.Comunicatul de presa care invita secuii la acest eveniment solicita Romaniei sa faca credibil programul presedintiei sale la UE si sa actioneze in conformitate cu sloganul ales, "Coeziunea, o valoare comuna europeana".CNS constata ca, in calitate de rezidenti ai Regiunii de dezvoltare Centru, in ultimii12 ani secuii, maghiarii au simtit ca politica de coeziune a UE a esuat. "In timp ce judetele majoritar romane din regiune s-au dezvoltat, Tinutul Secuiesc a ramas in urma din punct de vedere economic, iar saracirea plaiurilor noastre natale continua acum cuinstrumentele UE" - se arata in comunicatul citat de publicatia locala Punctul "La 10 martie, de Ziua Libertatii Secuilor sa spunem intr-un numar cat mai mare: sloganul presedintiei Romaniei la UE nu este credibil!" - se arata in apelul CNS."O Uniune consolidata si puternica se bazeaza si pe cunoasterea culturii, mentalitatii si traditiilor diferitelor grupuri ce coexista in societatile europene, precum si prin promovarea unei interactiuni interculturale si a unui dialog mai bune" - citeazaConsiliul din programul presedintiei romanesti."Este o ipocrizie sa scrii asa ceva intr-o tara in care se neaga existenta tinutului natal al unei populatii de 750.000 de persoane, in care simbolurile acestor oameni sunt persecutate, iar dialogul cu locuitorii acestui tinut - declarat cafiind inexistent - este refuzat. In data de 10 martie sa adoptam o declaratie pe care sa o inaintam Guvernului Romaniei, prin care sa protestam impotriva practicii discriminatorii descrise mai sus si pe care sa o transmitem si forurilor Uniunii Europene", se arata in documentul citat.Peste 8.000 de persoane sunt asteptate, duminica, la mars, iar la final se va citi o petitie privind viitorul Tinutului Secuiesc, pe care o delegatie formata din 10 reprezentanti o va inmana, apoi, prefectului, transmite Mediafax.Liderii UDMR Mures nu participa la acest eveniment. Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a precizat ca va fi la Berlin, la o reuniune. Nici Vincze Lorant, candidatul de pe locul II al Uniunii la alegerile europarlamentare, nu va fi prezent. Va fi tot la Berlin, la o intalnire cu ministrul de Interne german, relateaza Punctul