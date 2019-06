Maghiarii si minoritatile sexuale sunt principalele victime ale discursului urii (Raport)

Ziare.

com

"Conceptul de discurs intolerant si instigator la ura (DIU) cu care am operat nu s-a rezumat strict la acele forme de discurs care pot genera sanctiuni; mai degraba, am inclus in aceasta categorie orice discurs care reprezinta sau incurajeaza neacceptarea grupurilor sociale in situatie de risc.Prin grupuri sociale in situatie de risc ne referim la acele grupuri care reprezinta minoritati (nationale, sexuale, religioase etc.), se afla intr-o situatie economica dezavantajata sau sunt victime traditionale ale discriminarii. Din aceste motive, cercetarea nu a inclus discursuri instigatoare la ura impotriva crestinilor ortodocsi sau politicienilor, ca sa dam numai doua exemple", se arata intr-un comunicat al ActiveWatch.Astfel, un rezumat al cercetarii arata ca "maghiarii si minoritatile sexuale au fost tinta predilecta a discursurilor intolerante si instigatoare la ura", dar si ca discursul instigator la ura de factura violenta tinde sa fie utilizat mai degraba de comunicatori activi la nivel local, nu national."Au fost numeroase cazurile politicienilor care au folosit expresii ofensatoare, cel mai probabil fara sa realizeze acest lucru. Exista in continuare manifestari extreme ale antisemitismului. Discursul islamofob si anti-refugiati s-a diminuat odata ce presa si-a pierdut interesul fata de criza refugiatilor, insa nu a disparut cu totul", au concluzionat autorii cercetarii.Pe de alta parte, manifestatiile publice care incurajeaza diversitatea "atrag in continuare un numar din ce in ce mai mare de persoane" prin comparatie cu evenimentele care promoveaza intoleranta."Cultura joaca un rol important in promovarea diversitatii si in expunerea si constientizarea intolerantei din societate. In contextul referendumului de modificare a definitiei familiei, un numar impresionant de figuri publice si-au aratat sprijinul pentru comunitatea LGBTQ", precizeaza sursa citata.Dintre toate institutiile romanesti cu abilitati in sanctionarea discursului instigator la ura, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a solutionat cele mai multe plangeri. In 2018, CNCD a imbunatatit cu aproape o saptamana durata medie de solutionare a plangerilor, iar valoarea totala a amenzilor "a crescut semnificativ", potrivit ActiveWatch."Jurnalistii sunt categoria de comunicatori fata de care CNCD arata cea mai putina clementa. Desi spre finalul anului activitatea CNCD a inceput sa se redreseze, prima jumatate a lui 2018 a fost marcata de colapsul Consiliului in fata presiunilor politice la care era (si posibil inca este) supus. Aceste presiuni sunt de natura sa compromita insasi principiile care guverneaza activitatea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. CNCD continua sa confunde insulta cu discriminarea, in baza unei interpretari ad litteram a articolului care vizeaza protejarea demnitatii umane", se mentioneaza in comunicat.Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aplicat, in 2018, un numar mic de sanctiuni, insa cu o valoare totala mult mai mare decat a celor aplicate de CNCD."Sanctiunile aplicate de CNA vizeaza, de multe ori, pachete de incalcari ale legislatiei audiovizuale, prin urmare nu este clar ce proportie din fiecare amenda poate fi direct atribuita discursurilor de ura. CNA nu justifica suficient de clar motivele pentru care aplica sanctiunile, prin urmare impactul educativ al acestora este redus semnificativ. CNA nu doar ca a fost practic absent pe durata referendumului de modificare a Constitutiei, insa, prin deciziile luate cu privire la reflectarea acestuia in presa, i-a favorizat clar pe cei care urmareau ca referendumul sa fie validat", mentioneaza autorii raportului.Conform ActiveWatch, datele oferite de Ministerul Public arata ca, la nivelul parchetelor, "se pastreaza lipsa de fermitate" in ceea ce priveste solutionarea cauzelor incadrate la articolul 369 Cod penal (Incitarea la ura sau discriminare) si in prevederile OUG nr. 31/2002. Pe de alta parte, autorii apreciaza ca auto-reglementarea la nivelul partidelor politice si organizatiilor de media "pare sa existe mai mult pe hartie".ActiveWatch adauga ca "este necesara o imbunatatire" a modului in care federatiile sportive se raporteaza la discursurile instigatoare la ura care au loc in timpul competitiilor sportive, dar si ca este necesara o "valorificare mai eficienta a sportului ca vector de promovare" a diversitatii."Legislatia existenta in materie de combatere a discursului instigator la ura este acoperitoare si nu este excesiva, cu exceptia Legii 157/2018 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, care dubleaza prevederi ale altor legi si contine doar sanctiuni cu inchisoarea pentru cei care o incalca. Buna parte din propunerile legislative cu efecte descurajante asupra promovarii diversitatii si tolerantei sunt mai degraba abandonate la comisii, iar nu respinse definitiv", este o alta concluzie a studiului.