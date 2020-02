Nu sunt sorti de pace la Ditrau: Proprietarul brutariei promite sa ii mute pe straini, dar tot nu e destul pentru revoltatii locului

Ziare.

Proprietarul brutariei, care a angajat doi barbati din Sri Lanka, a cerut scuze localnicilor pentru neplaceri si s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de productie. Oamenii nu au acceptat scuzele, stabilind sa scrie o petitie cu care se vor lua masurile urmatoare.Proprietarul s-a oferit sa ii scoata pe cei doi muncitori straini din procesul de productie si sa ii puna sa lucreze in alta parte. El le-a spus oamenilor ca acestia nu locuiesc in Ditrau si nu vor fi "deranjati".Mai mult, barbatul a invitat oamenii care vor sa se angajeze la brutarie sa mearga la el si a spus ca de acum incolo va anunta orice intentie de angajare in asa fel incat sa se prezinte cei care vor sa lucreze."Ne angajam ca orice decizie importanta in ce priveste firma noastra sa fie facuta publica inainte de luarea ei", a spus proprietarul, cerandu-le oamenilor sa nu raspandeasca zvonuri."Scopul nostru e sa rezolvam problema. Ne cerem scuze daca am jignit pe cineva, dar am angajat cetatenii straini cu forme legale. Va rugam sa nu raspanditi zvonuri neconfirmate".Localnicii s-au contrazis daca sa ii accepte sau nu scuzele, stabilind in cele din urma sa redacteze o petitie in care sa apara toate pretentiile pe care le au.Barbatul care a mediat intalnirea a spus ca petitia ar putea fi terminata pana luni si in ea vor aparea toate revendicarile localnicilor.Acesta a multumit participantilor pentru "discutia civilizata" si pentru ca nu "au dat de lucru politistilor aflati afara".Peste 300 de persoane au participat, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii au insistat ca nu vor emigranti in satul lor Primarul Puskas Elemer s-a adresat oamenilor cu lacrimi in ochi si i-a indemnat sa se roage, moment in care cei prezenti, alaturi de preotul din sat, Biro Karoly, au rostit "Tatal Nostru".La intalnire au participat si deputatul UDMR Bende Sandor, dar si vicepresedintele Consiliului Judetean Harghita, Barti Tihamer.Firma are peste 90 de angajati, din care 18 sunt localnici, din Ditrau, iar restul din zona, iar pentru ca mai aveau nevoie de personal si nu gaseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, insa oamenii s-au aratat nemultumiti, deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranti ilegali si s-au temut ca vor crea probleme.