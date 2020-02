Primarul din Ditrau: Rasisti sunt si la noi in comuna, dar nu trebuie generalizat. De vina e presa din Ungaria

Ziare.

com

Avocatul Poporului a stabilit ca in cazul Ditrau a fost vorba de un conflict mai vechi intre brutarie si fosti angajati, acutizat de prezenta lucratorilor asiatici Institutia condusa de Renate Weber vorbeste, de asemenea, despre manifestari excesive si intolerante ale mai multor localnici.Primarul comunei Ditrau, Puskas Elemer, spune la RFI Romania ca nu toti localnicii din comuna sunt rasisti: "Nu putem generaliza pe toata comuna opinia catorva oameni care si-au dat opinia, nu stiu, rasista sau xenofoba (ofteaza adanc). Probabil ca sunt si la noi, in comunitatea noastra. In toate comunitatile tarii sunt oameni mai rasisti, mai xenofobi, care nu-i accepta pe straini".Puskas Elemer considera corecte concluziile raportului realizat de Avocatul Poporului: "Mi se pare ca este o concluzie reala, mai ales la sfarsitul acestui demers al Avocatului Poporului, acolo aminteste ca trebuie elaborat un raport privind discursul instigator, care va aborda pe chestiunea lipsei de reglementare a mediului online, asta chiar lipseste la ora actuala in Romania".Primarul admite ca localnicii au fost influentati de presa din Ungaria: "Probabil ca discursul mass-mediei din Ungaria are rezultatul la noi, dar haideti sa va intreb ceva: daca ne uitam la un film american, cine este baiatul rau, care da cu bombe?Si filmele americane si nu vreau sa ma faca cineva rasist, in filmele americane apar arabi sau oameni de culoare, care vin cu bombe, cu nu stiu ce si probabil stiti cum e...".Citeste mai departe explicatiile primarului din Ditrau pe RFI Romania