Scandalul Valea Uzului: Seful CJ Harghita acuza autoritatile romane ca vor sa stearga urmele din cimitir

Potrivit unui comunicat de presa al CJ Harghita, primarul de la Darmanesti (Toma Constantin) a comis o ilegalitate."Primarul orasului Darmanesti, reprezentant al grupului care a vandalizat in cursul saptamanii trecute cimitirul militar de la Valea Uzului, a facut o noua ilegalitate", afirma Borboly Csaba,seful CJ Harghita."In Romania aceasta este o infractiune. Oricine incearca sa stearga dovezile unor actiuni barbare prin care a fost distrusa o poarta secuiasca care nu se afla in proprietatea sa nu are dreptul, legea interzice luarea oricaror masuri, pe durata investigatiilor", mai sustine presedintele CJ Harghita.Liderul CJ Harghita spune ca vineri au sosit la cimitir masini incarcate cu scanduri, pregatite pentru a le inlocui pe cele distruse."Vineri au sosit la fata locului cu scanduri gata pregatite a le inlocui pe cele distruse. Uitati automobilul care sta la poarta cimitirului are numar de inmatriculare de Bacau si apartine primariei din Darmanesti! Va rog, ca pe baza prevederilor Legii 544, sa solicitati foaia de parcurs a autovehiculului si sa intrebati ce lucrau angajatii primariei la cimitirul din Valea Uzului?Noi vom urma o singura cale, calea legii! Ilegalitatea nu reprezinta o solutie", a mai spus presedintele CJ. Mai multi maghiari au format, joi, un lant uman pentru a nu permite romanilor sa intre in Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, pentru a participa la sarbatoarea de Ziua Eroilor. Un grup de romani a fortat intrarea, la fata locului intervenind si jandarmii pentru ca situatia sa nu escaladeze.Inca de joi seara, UDMR a transmis ca solicita demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a prefectului judetului Harghita.