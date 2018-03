Un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc, cu 40.000 de participanti, va avea loc azi la Targu Mures

Ziare.

Dar mai intai, de la ora 16:00, va avea loc o ceremonie la Monumentul Secuilor Martiri din Targu-Mures. Apoi, la 17:30, se va porni in mars de la monument spre sediul Prefecturii Mures.Presedintele Consiliului National Secuiesc, Balazs Izsak, spune ca marsul e o actiune pentru sustinerea autonomiei Tinutului Secuiesc, pentru ca, in anul Centenarului, este important ca organizatiile maghiare sa-si manifeste unitar aceasta doleanta.Izsak Balazs a declarat recent ca, prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii Secuilor, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept care candva a fost recunoscut de statul roman sub forma Regiunii Mures Autonome Maghiare."Am depus o cerere la Prefectura, le-am cerut sa asigure conditiile ca petitia sa fie primita. Petitia nu contine de obicei prea multe, scopurile noastre sunt clare. Are un element nou, se implinesc 50 de ani de la desfiintarea Regiunii Mures Autonome Maghiare, practic regiunea autonoma s-a desfiintat in doua etape - a luat fiinta prin Constitutia din 1952, care recunoaste dreptul minoritatii maghiare la autonomia administrativa-teritoriala in raioanele secuiesti, unde aceasta populatie era compacta.Prin anii '60 a fost modificata prin redesenarea regiunii, s-a schimbat si numele, in Regiunea Mures Autonoma Maghiara, si a fost desfiintata in 1968, 16 februarie, cand s-a adoptat Legea nr. 2/1968, referitoare la judete.Acest act a fost unilateral, abuziv si daca noi cerem autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, cerem reinfiintarea si stabilirea, reasezarea acelui drept care a fost recunoscut odata de statul roman (...) Regiunea Autonoma nu e formulata in petitie, dar consider necesar sa facem referire, vom formula ca, de fapt, ceea ce cerem nu e ceva proaspat inventat de noi, ci recunoasterea unui drept recunoscut de statul roman (fosta regiune autonoma maghiara - n.red.) ", a declarat Izsak Balazs pe 2 martie, citat de Agerpres Acesta a spus ca Regiunea Autonoma Maghiara era aproximativ cat judetul Harghita, intrucat de aici apartinea si localitatea Ghimes, acum in judetul Bacau, judetul Covasna si o parte din judetul Mures, Valea Nirajului, Valea Tarnavei si o parte din Valea Muresului, iar acum "se suprapune acest teritoriu foarte mult cu ceea ce dorim in autonomia Tinutului Secuiesc, diferentele sunt foarte mici".Referitor la marsul de sambata, acesta se va incheia in centrul orasului Targu Mures, unde se va depune petitia."In declaratia prealabila exista trasee foarte exacte si vom mentine ceea ce am scris acolo. Abaterea de la ceea ce am spus in declaratia prealabila se considera contraventie", a afirmat Izsak.Acesta a precizat ca in declaratia prealabila s-a mentionat participarea a circa 40.000 de persoane, intre care si reprezentanti ai European Free Alliance (EFA), ai Tarii Bascilor si ai Cataloniei.