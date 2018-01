Presedintele Parlamentului Ungariei a venit in Romania si a facut un apel la calm si toleranta, dupa declaratiile lui Tudose, dar si la unitatea maghiarilor

Ziare.

com

Kover Laszlo a mai declarat, sambata, la Turda, la manifestarile religioase organizate cu ocazia implinirii a 450 de ani de ani de la proclamarea Edictului Libertatii Religioase, ca exista comunitati nationale care traiesc in Romania si in alte parti ale Europei si care reprezinta o resursa si un potential pentru dezvoltarea tarilor in care locuiesc acestea."Au existat atacuri dure impotriva maghiarilor in urma declaratiilor premierului Romaniei. Noi nu trebuie sa raspundem pe acelasi ton, ci sa raspundem pe un ton calm, pasnic si tolerant. Avem comunitati nationale care traiesc aici, pe acest teritoriu si in alte parti ale Europei. Trebuie sa fim constienti ca aceste comunitati nationale reprezinta o resursa, un potential pentru dezvoltarea tarilor locuite de aceste comunitati. Noi ne bazam unii pe altii, aceste comunitati nationale se bazeaza unele pe altele si actioneaza impreuna pentru dezvoltarea tarilor lor si regiunilor lor.Daca nu ne vom infrunta unii cu ceilalti si vom lucra unii cu ceilalti,nici de cei de la Est, nici de cei de la Vest", a spus Kover.Kover Laszlo participa, sambata, la manifestarile religioase de la Turda, organizate de Biserica Unitariana.Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, referitor la declaratia comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, semnata de liderii UDMR, PPMT SI PCM, ca nu se pune problema unei astfel de autonomii si toti cei care vor flutura steagul secuiesc, vor flutura alaturi de steag."Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga batul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, si anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii. Nu sunt trei mari partide, e drept ca nu trebuie ignorati, dar eu va spun foarte simplu: am transmis ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui. Cat timp canta ei acolo, la ei in curte, e una, dar din punct de vedere legal lucrurile sunt foarte clare", a declarat Mihai Tudose, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV.