Vicepremierul Ungariei cere romanilor sa nu-l mai invite pe ambasadorul maghiar la receptia de 1 Decembrie

"Nu vreau sa spun ce este adevarul istoric, trebuie sa fie foarte clara pozitia noastra fata de Trianon si cine altcineva ar putea sa explice pozitia noastra decat noi. Eu un singur lucru cer de la prietenii nostri romani la 1 decembrie 2018 si nu vreau sa ma complic si sa amestec, dar nu vreau ca domnul ambasador Zakonyi sa fie iar chemat la Ministerul Afacerilor Externe (la receptia de Ziua Nationala a Romaniei - n. red.) ", a spus Semjen, facanf referire la ceea ce s-a intamplat in 2016, cand diplomatii maghiari au primit interdictie sa participe la orice eveniment sau receptie prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei pe motiv ca ei nu au ce sarbatori.Potrivit publicatiei Hvg.hu, dispozitia a venit direct de la ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto."Maghiarii nu au ce sarbatori pe 1 decembrie", a transmis ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.Acesta a mai aratat ca "oricine are dreptul la autonomie", inclusiv romanii din afara granitelor si a adaugat ca solicitarea de autonomie a maghiarilor nu este ceva iesit din comun, ci este un lucru normal in Uniunea Europeana."Nu putem renunta, fiindca, daca am accepta ca sunt drepturi minoritare care sunt indreptatite pentru alte natii, dar pentru unguri nu sunt valabile, nu e adevarat, ca nu suntem mai prejos altor popoare din Europa. Deci ceea ce cerem pentru noi, diverse forme de autonomie, noi recunoastem si pentru alte neamuri, pentru romani, pentru ucraineni si oricine ar fi. Deci nu avem dubla masura, noi cerem pentru unguri aceste drepturi in baza drepturilor universale ale omului, asemanator si altor natiuni din UE", a spus Semjen, potrivit traducerii asigurate de organizatori.Acesta a pledat pentru colaborarea dintre Ungaria si Romania si a spus ca mana Ungariei a fost mereu intinsa in acest sens, punctand faptul ca o astfel de colaborare ar fi in interesul ambelor natiuni."Noi suntem interesati in succesul Romaniei, fiindca peste un milion de unguri traiesc in Romania. Ungurilor atunci le merge bine cand Romaniei ii merge bine. Interesul nostru este sucesul Romaniei si suntem interesati in colaborarea romano-maghiara (...) Au fost guverne cand a functionat aceasta colaborare, dar asta depinde nu atat de guvern, ci de situatia generala din politica Romaniei.Daca Serbia si Slovacia cu care, la fel, am avut probleme in trecut, cu aceste doua tari putem colabora bine (...) atunci sincer simt ca nu cu guvernul ungar si natia ungara e problema, fiindca mana noastra e intinsa mereu", a punctat Semjen Zsolt.Semjen Zsolt i-a rugat pe romani ca atunci cand sarbatoresc Centenarul sa reciteasca Declaratia de la Alba Iulia, adaugand ca acest document garanteaza dreptul la autonomie al maghiarilor din Transilvania, promisiune care nu a fost respectata."Deci am eu o singura rugaminte, nimic altceva. Va rog frumos sa cititi, sa recititi declaratia de la Alba Iulia, atat. La Alba Iulia s-a redactat textul si nu s-a pus problema atunci, nici macar nu s-a dezbatut problema, ca ar trebui sau n-ar trebui sa fie promisa autonomia secuilor, maghiarilor si sasilor.Nici nu s-a pus problema asta, toata lumea, romanii, toate partidele, toate grupurile, cum vreti dumneavoastra sa formulati, toata lumea, toti romanii au fost de acord: 'da, intr-adevar, maghiarii din Transilvania, sasii din Transilvania au dreptul la autonomie, trebuie sa fie garantata autonomia lor', asa scrie in declaratia de la Alba Iulia.Asa ca asta este singura mea rugaminte: cand se sarbatoreste Centenarul, atat doar va rog frumos sa faceti, sa cititi, sa recititi declaratia de la Alba Iulia. Ati promis autonomie, ati promis drepturi maghiarilor, sasilor, minoritatilor din Romania, atat trebuie sa faceti, nimic altceva. Mai ales ca acum facem parte, atat dumneavoastra, Romania, cat si noi, Ungaria, din comunitatea europeana si noi, ungurii, nu cerem altceva decat ceea ce se acorda si celorlalte minoritati. Da? Atat. Va rog frumos. Vorbim de lucruri importante aici si serioase", a declarat el.Vicepremierul Ungariei a participat la Baile Tusnad la dezbaterea cu tema "Puterea solidaritatii nationale", unde i-a asigurat pe reprezentantii maghiarilor din afara granitelor, care au vorbit despre problemele cu care se confrunta, de sprijinul Guvernului de la Budapesta.Cea de-a 29-a editie a lucrarilor Universitatii de Vara de la Baile Tusnad se incheie sambata cu prezentarea pe care o sustine, in mod traditional, premierul Ungariei, Viktor Orban.