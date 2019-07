Viktor Orban, la Baile Tusnad: Sa nu se astepte fratii din secuime sa reorganizez actorii politici din Transilvania

Laszlo Tokes il ironizeaza pe Kelemen Hunor

El a facut aceste declaratii raspunzand la o intrebare legata de implicarea sa in crearea unei"Desigur, premierul Ungariei are competentele sale, are puterea sa si din exercitarea acestei puteri pot exista consecinte si dincolo de granitele Ungariei. De aceea, este important sa vedem modul in care gandeste Guvernul si ce intelege prin putere. (...) Eu am primit instrumente in acest sens ca sa ii determin pe maghiari sa actioneze impreuna. Dar, atunci cand este pace, actiunile comune nu pot fi impuse oamenilor.Deci, trebuie cumva sa ii determinam si sa ii convingem pe maghiari sa participe la actiunile comune, pentru ca fiecare, si individual, si comunitatea, va avea de beneficiat. Eu nu pot folosi aceasta putere de sus si sa o impun. Am instrumente, am modalitati de convingere, am argumentele mele, dar nu pot sa impun anumite lucruri. Deci,. Dumneavoastra trebuie sa faceti acest lucru si sa luptati pentru acest lucru. Noi trebuie sa stiti ca dorim sa existe o vointa comuna si, daca se va realiza sau se va manifesta, atunci noi o vom sustine", a afirmat Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale.Lipsa unei colaborari intre partidele politice maghiare din Transilvania a fost criticata in termini duri, sambata, de fostul europarlamentar FIDESZ Laszlo Tokes, care a sustinut, printre altele, ca UDMR, din cauza unor interese egoiste de partid, a renuntat la obtinerea drepturilor pentru comunitatea maghiara, cum ar fi autonomia sau drepturile lingvistice si identitare.Acesta l-a ironizat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru cele peste 30.000 de voturi luate "in afara Carpatilor" la alegerile europarlamentare, fapt care arata, in opinia sa, ca trecerea pragului electoral si interesul de partid conteaza mai mult decat interesele comunitatii maghiare.Potrivit acestuia,, fiind nevoie de un pluralism politic sanatos si nu de un monopol al unei organizatii politice.Printre altele, Laszlo Tokes a mai spus ca, la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 si in preajma marcarii a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, "vedem continuarea politicii comuniste si continuarea asediului asupra comunitatii maghiare, a statului pan-romanesc si pan-ortodox".El a anuntat ca, in urma unor declaratii pe care le-a facut in urma cu sase ani, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, despre care spune ca au fost interpretate si traduse gresit, s-a iscat un scandal imens, in urma caruia i s-a retras distinctia Steaua Romaniei si ca