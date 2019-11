130 de instante si parchete cer desfiintarea SS: Judecatorii din fieful Liei Savonea au votat pentru reformarea Sectiei

UPDATE

Cine a votat vineri

Solicitarea lui Predoiu

Cele 4 intrebari

Ziare.

com

Aici intra si procurorii din marile parchete, DNA, DIICOT si din Parchetul GeneralAdunarea generala a judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, considerata fieful sefei CSM, Lia Savonea, si-a impartit voturile in cazul Sectiei Speciale: 75 de judecatori au fost pentru reformarea acestei structuri de parchet, 62 pentru desfiintarea acesteia si 29 pentru mentinerea SS, potrivit unor surse judiciare.In schimb, la Tribunalul Ilfov, considerat fieful unui alt membru CSM influent, Evelina Oprina, judecatorii au votat in majoritate pentru desfiintarea Sectiei Speciale.Numarul instantelor si parchetelor care au votat abrogarea Sectiei Speciale este de aproximativ 130, au declarat surse judiciare pentru, dar procesul de votare continua in acest moment.Printre marile instante care au votat pentru desfiintarea SS se numara si Curtea de Apel Constanta.Pe de alta parte, trei instante au votat in majoritate, in adunarea generala, mentinerea Sectiei Speciale, explica surse judiciare citate de Ziare.com: Curtea de Apel Oradea, Curtea Militara de Apel Bucuresti si Judecatoria Hunedoara.Printre instantele si parchetele unde magistratii au votat in aceasta dimineata desfiintarea Sectiei Speciale sunt: Tribunalul Timis, Tribunalul Constanta (), Tribunalul Dolj, Tribunalul Ialomita, Tribunalul Olt, Tribunalul Specializat Mures, Parchetul Tribunalului Gorj si Parchetul Curtii de Apel Dolj.Au fost insa cazuri in care presedintii de instante nu au vrut sa organizeze adunarile generale, dar magistratii insista pentru a se vota temele lansate de Catalin Predoiu.Magistratii din Romania s-au reunit pentru a raspunde celor patru intrebari adresate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Amintim ca Predoiu a solicitat, miercuri, magistratilor din Romania un punct de vedere legat de patru teme majore privind Justitia din Romania: pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecatori, noul ciclu temporal de scolarizare la INM si daca se impune desfiintarea SS.1. Schema de pensionare anticipata a magistratilor. S-ar impune sau nu prorogarea intrarii in vigoare a acesteia? S-ar impune sau nu abrogarea acesteia?2. Trecerea la completuri de 3 judecatori in apel. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.3. Noul ciclu temporal de scolarizare la INM. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.4. Sectia pentru Investigarea Infractiunilor Speciale din Justitie. Se impune desfiintarea acesteia prin abrogarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si revenirea la status quo ante? Se impune amendarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si in ce sens anume?I.S.