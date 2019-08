16 ONG-uri solicita o conferinta de presa comuna Guvern-Parchet-Politie, in care fiecare sa-si recunoasca erorile

Cui este adresata scrisoarea

Mihai Fifor, ministrul interimar al Afacerilor Interne;

Alexandru Petrescu, ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale;

Felix Banila, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT);

Procuror sef serviciu delegat Ionut-Ciprian Spiridon, DIICOT Serviciul teritorial Craiova;

Procuror general Dimitrie Bogdan Licu, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

Anca Anuta, prim-procurorul de pe langa Parchetul Tribunalului Olt;

Romulus Dan Varga, sef al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica;

Raed Arafat, Comitetul interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112;

Chestor de politie Victor Willi Apreutesei - adjunct al inspectorului general al Politiei Romane;

Comisar-sef de politie Viorel Daniel Radulescu - adjunct al inspectorului general al Politiei Romane;

Comisar-sef de politie Florian Dragnea - adjunct al inspectorului general al Politiei Romane;

Comisar-sef de politie Vasile Armasu, Inspectoratul Judetean de Politie Olt;

General de brigada ing. Ionel-Sorin Balan, prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS);

Sorin Grindeanu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM);

Renate Weber, Avocat al Poporului.

Cine sunt semnatarii scrisorii

Potrivit scrisorii dschise remise joi, cazul disparitiei Alexandrei Macesanu reprezinta, dincolo de tragedie, si un moment de maxima importanta in relatia de buna-credinta si respect reciproc dintre statul roman si cetatenii sai."Declaratiile contradictorii ale reprezentantilor statului, demisiile grabite si fara o asumare a raspunderii pe situatii concrete, scurgerile de informatiiin media si pe retelele sociale, amatorismul celor chemati sa ofere publicului informatii verificate si, peste toate, absenta comunicarii publice a unei strategii asumate de coordonare a acestui caz duc la afectarea grava a contractului social intre oamenii din Romania si cei aflati in pozitia de a-i apara, informa si respecta," se arata in scrisoarea semnata de 16 ONG-uri si asociatii civice.Organizarea unei conferinte de presa comune este necesara pentru ca ".""Intelegem ca exista o ancheta in desfasurare, situatie care restrange accesul la anumite informatii dar, in esenta, aceasta conferinta este despre increderea cetatenilor in institutii fundamentale ale statului si, din pacate, despre proceduri si mecanisme care nu exista sau nu sunt respectate si poate fi realizata fara divulgarea unor aspecte criminalistice punctuale", se arata in scrisoare.Asociatiile civice sustin ca Avocatul Poporului ar trebui nvitat ca participant la aceasta conferinta pentru a primi informatii si a veghea asupra respectarii adevarului si cetatenilor in cadrul ei."Va chemam, deci, doamnelor si domnilor inalti functionari publici, sa va respectati profesia, functiile, valorile morale si cetatenii si sa organizati o conferinta de presa publica, in cadrul careia sa raspundeti tuturor intrebarilor cu maxima deschidere posibila si cu asumarea angajamentului de a spune adevarul conform dovezilor si informatiilor detinute de catre institutiile pe care le coordonati, fie ca aceste intrebari se vor referi la cazul Alexandrei Macesanu fie la coordonarea, procedurarea, finantarea si operationalizarea aspectelor si mecanismelor publice de siguranta cetateanului," se arata in scrisoarea celor 16 asociatii.Scrisoarea este adresata mai multor inalti functionari, ministri si magistrati.#activAGPitesti (membru Contract Romania)#REZISTENTA#RezistMilano (membru Contract Romania)Actiunea Civica GalatiAsociatia Aradul Civic (membru Contract Romania)Asociatia Platforma Romania 100Coruptia UcideGeeks for DemocracyInitiativa Romania (membru Contract Romania)Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (membru Contract Romania)RESET Iasi (membru Contract Romania)Rezist GalatiStafeta Steagului UEValea Jiului Society (membru Contract Romania)VeDemJust (membru Contract Romania)Voluntari in Europa (membru Contract Romania)