20 vs 400 de lei - discrepanta uriasa intre diurna medicilor care lupta cu pandemia si magistratii detasati

Magistratii primesc 400 de lei/zi

10.000 de lei pe luna pentru naveta

Cmparatia apare intr-o analiza publicata de Europa Libera.Pe 30 martie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis un ordin privind stabilirea modului de detasare/delegare a personalului medical pe perioada starii de urgenta.Potrivit documentului,, iar daca se face in alte localitati decat cele de domiciliu, unitatile sanitare unde este detasat/delegat au obligatia de a-i asigura cazarea si hrana.In acelasi timp, HG nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului, stabileste ce indemnizatie vor primi medicii:".Daca o persoana este delegata la o distanta mai mare de 50 de kilometri de casa, ea primeste 20 de lei diurna pe zi si o alocatie de cazare de 230 de lei pe zi.Pe de alta parte, magistratii detasati sau delegati primesc, in baza unei ordonante, 400 de lei/zi. In plus, ei mai primesc de la Ministerul Justitiei echivalentul a 600 de euro pentru chiria lunara, daca nu au o locuinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea, mai scrie Europa Libera. Problema acestor diurne uriase a fost ridicata de judecatorul Alina Mihaela Nita, fosta sefa a Tribunalului Neamt. Ea s-a intrebat pe o retea de socializare: "De ce un magistrat delegat/detasat primeste o diurna de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, adica in jur de 400 lei/zi, in timp ce un cadru medical detasat zilele acestea in spitale, in care sunt tratati bolnavi cu covid si care se expune unui risc atat de mare pentru sanatatea si viata sa, primeste doar 20 lei/zi?".Judecatorul militeaza pentru plafonarea indemnizatiei de detasare a magistratilor la nivelul celorlalti angajati, ceea ce ar conduce la incetarea "vanatorii de functii". Altfel spus, un cuantum scazut al diurnei ar reduce semnificativ numarul delegarilor in sistem.", a declarat pentru Europa Libera Alina Mihaela Nita.Citeste intreaga analiza pe site-ul radio Europa Libera. Dupa publicarea articolului, purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorul Daniela-Ioana Stancioi, a precizat ca: "."