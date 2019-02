7 ani de inchisoare pentru directorul fermei de porci unde era actionar fiul lui Dragnea

Acuzatile procurorilor

De asemenea, instanta a admis actiunea civila exercitata de statul roman, prin ANAF, si l-a obligat pe Dumitru Misu sa plateasca, in solidar cu SC Romcip SA (actuala SC Ferma Salcia SA), despagubiri pentru prejudiciul cauzat de aproape un milion de lei (596.525 lei - debit principal, 251.077 lei - dobanda legala calculata pana la data de 27 decembrie 2018, 145.553 lei - penalitati de intarziere).Judecatorii au mai dispus mentinerea sechestrului asigurator.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.In octombrie 2017, Parchetul General a trimis in instanta un dosar in care administratorul fermei de porci, Ilie Liviu Dragne, este acuzat de savarsirea infractiunii de folosire, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu.In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata Dumitru Misu, Stefan Anton Morosanu si Rossi Stefano pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala; iar Aurelian Voicu, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.La Tribunalul Bucuresti, dosarul a fost disjuns in mai multe cauze, iar inculpatii sunt judecati in procese separate.Parchetul sustine ca Dumitru Misu, in calitate de director general, in luna februarie 2014, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, a dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a unor cheltuieli fictive, reprezentand achizitii nereale de prestari servicii/executie lucrari, in baza unei facturi fiscale emisa in numele unei societati comerciale, in valoare totala de 3.082.045 lei (din care baza impozabila 2.485.520 lei si TVA 596.525 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 596.525 lei (echivalentul a 134.213 euro), reprezentand TVA dedusa nelegal.