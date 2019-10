7 membri CSM ii cer lui Netejoru sa-si dea demisia din fruntea Inspectiei Judiciare: In ultimul raport MCV sunt retinute aspecte extrem de grave

"Se impune demisia"

Ziare.

com

"Suntem consternati de atitudinea dvs. prin care a fost indus in eroare CSM si consideram ca aceasta imprejurare este de natura sa adanceasca si mai mult temerea cu privire la existenta unei presiuni asupra judecatorilor, fapt absolut inacceptabil prin prisma principiului fundamental al independentei judecatorilor.," arata membrii CSM in scrisoarea transmisa lui Lucian Netejoru.Cei sapte membri CSM care semneaza scrisoarea sunt: judecator Andrea Annamaria Chis, judecator Mihai Andrei Balan, procuror Cristian Ban, procuror Florin Deac, judecator Bogdan Mateescu, procuror Nicolae Solomon si procuror Tatiana Toader.Apreciem ca un astfel de gest este absolut necesar in vederea restabilirii credibilitatii acestei institutii, cu atat mai mult cu cat CJUE a retinut ca reprezinta o garantie a independentei judecatorului neexpunerea intr-o procedura ce poate avea consecinta sanctionarii sale disciplinare ca urmare a sesizarii instantei europene in scopul interpretarii Tratatului", arata sursa citata.Potrivit celor 7 membri CSM, demisia lui Netejoru din functia de inspector sef se impune pentru ca a comunicat aspecte care nu corespund adevarului, dar si pentru ca, sub conducerea sa, Inspectia Judiciara a creat cel putin perceptia ca ar putea fi un instrument de exercitare a unor presiuni asupra magistratilor, in special asupra celor care au reprezentat voci critice cu privire la modificarile legislative recente, aspect retinut si in ultimul raport MCV.