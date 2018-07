Acuzatii de luare de mita si trafic de influenta in cazul Prima Casa. A fost retinuta o angajata de la Fondul de Garantare

E cercetata si sefa Primei Case

Ancheta procurorilor

Ziare.

com

, angajata la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) - Compatimentul Financiar Preventiv, a fost retinuta de procurorii Parchetului General pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata. Ea urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva.Potrivit procuroriloror, Stan ar fi pretins si primit sume de bani de la intermediari sau de la beneficiarii unor dosare de creditare pentru a interveni pe langa functionari din cadrul Fondului, in vederea urgentarii unor dosare de creditare inscrise in programul national.Femeia ar fi lasat sa se inteleaga ca are influenta asupra unor angajati ai Fondului, in special din cadrul Serviciului Prima Casa. Totul s-ar fi intamplat in perioada martie- iulie 2018.Anchetatorii mai cerceteaza alte sase persoane sub control judiciar si nu au voie sa paraseasca tara. Totodata, in cazul a 3 inculpati, procurorii le-au impus obligatia de a nu exercita activitatea de functionar in cadrul Fondului.Printre acestia si pe Andreea Papadopol - sef al Serviciului Prima Casa, care este anchetata pentru luare de mita in forma continuata. Ea ar fi pretins si primit sume de bani cuprinse intre 300 si 400 de euro pentru a urgenta indeplinirea actelor ce intra in indatoririle sale de serviciu in procesul de avizare a unor dosare de credit inscrise in Programul Prima Casa.Potrivit procurorilor, persoanele cercetate obisnuiesc sa conditioneze urgentarea indeplinirii actelor ce intra in indatoririle lor de serviciu de primirea unor sume de bani."In concret, cei in cauza conditioneaza solutionarea cererilor petentilor, beneficiari ai unor programe sociale ce implica garantii din partea statului roman, de primirea unor foloase patrimoniale necuvenite in mod direct sau prin intermediul unor apropiati, fiind creat astfel un mecanism intre functionarii institutiei din diverse compartimente, avand ca scop obtinerea de beneficii personale.In acest mod nu se respecta ordinea inregistrarii cererilor, nu sunt acordate sanse egale si este incalcat accesul liber al beneficiarilor de buna credinta, castigatori fiind doar cei ce se incadreaza inangajatilor, in schimbul sumelor de bani date ca recompensa", precizeaza procurorii.I.S.