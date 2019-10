Acuzatii dure din partea familiei Sacarin dupa ce Inspectia Judiciara a clasat ancheta procuroarei SS care a retinut pasaportul Sorinei

Sursa: Clasarea IJ

"Se incearca justificarea existentei SS"

Cer excluderea din magistratura

Problema pasaportului

Acte confidentiale din ancheta scurse catre jurnalisti pro-SS, posibile abuzuri in ancheta si modul in care pasaportul Sorinei a fost retinut de procuror timp de trei saptamani sunt o parte din acuzatiile facute de sotii Sacarin, in acest caz.Dupa ce a analizat intregul caz, Inspectia Judiciara a concluzionat ca: "".Decizia inspectorului Andreea Cristina Mina a fost confirmata si de seful IJ, Lucian Netejoru.Asa ca Ramona si Gabriel Sacarin au chemat in judecata Inspectia Judiciara si cer judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti sa desfiinteze solutia de clasare si sa se faca "cercetari reale cu privire la abaterile disciplinare" in cazul Mihaielei Iorga Moraru.Procesul a fost inregistrat la inceputul acestei luni la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. In cererea de chemare in judecata, Ramona Sacarin arata ca procurorul ar fi incercat intimidarea sa si ar fi incercat sa o determine sa dea declaratii impotriva judecatorilor care au decis adoptia Sorinei, dar si impotriva magistratului Maria Piturca, care este cercetata la SS pentru modul in care a facut perchezitia la familia asistentilor maternali."Doamna procuror Mihaiela Iorga Moraru, cu ocazia audierii subsemnatei Sacarin Ramona in dosarul nr. 2015/P/2019,Dna procuror Moraru Iorga Mihaiela a incercat sa determine subsemnata sa formulez declaratii prin incercarea de constrangere a subsemnatei si prin intimidarea subsemnatei.Aceasta deoarece doamna procuror incearca din rasputeri sa efectueze acte de urmarire impotriva judecatorilor,", se arata in cererea de chemare in judecata.Concret, sotii Sacarin cer Inspectiei Judiciare sa faca verificari temeinice in cazul Mihaielei Iorga Moraru pentru nerespectarea confidentialitatii lucrarilor din ancheta si exercitarea functiei cu rea-credinta, prin incalcarea cu stiinta a normelor de drept procesual.In plus, ei mai solicita sanctionarea Mihaielei Iorga Moraru cu excluderea din magistratura sau cu cu suspendarea din functie timp de 6 luni si diminuarea indemnizatiei lunare "".Potrivit actelor din dosar, avocatii familiei Sacarin sustin ca Inspectia Judiciara nu a facut verificari amanuntite in cazul Mihaielei Iorga Moraru.Un exemplu este situatia documentelor scurse in presa, printre care inclusiv un raport de expertiza grafologica, plimbat pe la mai multe televiziuni sau publicate de diversi jurnalisti pe Facebook.", se arata in cererea de chemare in judecata.Nu in ultimul rand, familia Sacarin atrage atentia la modul in care nu a putut ajunge in posesia pasaportului Sorinei."Fapta dnei procuror Iorga-Moraru Mihaiela de a confisca pasaportul legal emis pe numele fiicei noastre minore constituie o exercitare abuziva a functiei de procuror in dosarul nr. 2015/P/2019.Subliniem ca prin sesizarea formulata la data de 10.07.2019,", se mai arata in cererea de chemare in judecata.Sotii Sacarin sustin ca nu exista niciun temei pentru ca Sorina sa fie privata de libertate de la data emiterii legale a pasaportului acesteia, 26 iunie 2019, si pana la data restituirii pasaportului retinut nelegal - 19 iulie 2019.", se precizeaza in cererea de chemare in judecata.