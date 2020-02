Adina Florea paraseste Sectia Speciala? Surse: S-a inscris la un concurs pentru un post in Inspectia Judiciara

Ziare.

La sfarsitul lunii ianuarie, Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru, a declansat un concurs in vederea ocuparii mai multor posturi. Este vorba despre 15 posturi vacante de inspectori judiciari, din care 6 posturi la Directia de inspectie pentru judecatori si 9 la Directia de inspectie pentru procurori. Concursul ar urma sa se finalizeze pe 21 mai 2020, potrivit anuntului postat pe site-ul institutiei. Pe 8 februarie a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, iar pe 19 februarie Inspectia Judiciara urmeaza sa anunte lista candidatilor admisi pentru concurs.Adina Florea s-a retras pe 5 decembrie din procedura de numire la sefia Sectiei Speciale, dupa ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat de 7 ori validarea ei in aceasta pozitie.Anterior, Adina Florea a fost respinsa de doua ori la sefia DNA, de catre presedintele Klaus Iohannis.Denumite "bratul armat" al fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, Sectia Speciala si Inspectia Judiciara s-au remarcat in ultimii trei ani prin mai multe actiuni controversate facute in tandem, care au vizat timorarea unor magistrati sau controale la DNA.De altfel, fostul adjunct al sefului Inspectiei Judiciare, procurorul Gheorghe Stan, a fost numit sef al Sectiei Speciale, pentru cateva luni, iar ulterior a fost desemnat judecator la CCR, la propunerea PSD.Sectia pentru procurori din CSM anunta, luni, ca va sesiza Comisia Europeana pentru a aduce la cunostinta modul si contextul in care s-a facut citarea a doi dintre membrii sai, Nicolae Solomon si Florin Deac, martori intr-o ancheta deschisa de procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.