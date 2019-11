Adina Florea pune sub acuzare doi fosti procurori de la DNA Oradea si o judecatoare din Tribunalul Bihor

Interceptarie din DNA

Crina Muntean este in prezent judecator la Sectia Penala a Tribunalului Bihor, iar cei doi procurori activeaza la Parchetul Tribunalului Bihor.Sursele citate au explicat pentruca cei doi procurori sunt cercetati pentru santaj si abuz in serviciu, iar judecatoarea pentru instigare la marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Cei trei magistrati sunt citati saptamana viitoare la sediul SS din Bucuresti pentru a le fi aduse la cunostinta acuzatiile, explica sursele citate.Fostii procurori DNA au instrumentat in anii trecuti mai multe dosare de coruptie a unor judecatori din Oradea, iar acum acestia i-au reclamat la SS pentru pretinse abuzuri.La inceputul anului, un avocat a publicat mai multe inregistrari in care mai multi procurori DNA de la Oradea discutau despre judecatori."Daca incepi urmarirea fata de astea doua judecatoare, ii trimite Adi in judecata pe aia trei, o sa mai intre frica...", a spus procurorul Ciprian Man, potrivit inregistrarilor facute in ianuarie 2018 la DNA Oradea.La randul sau, Cristian Ardelean ar fi spus: "Se mai linistesc, da! Suta la suta" si "Mai, si daca nu se linistesc, macar daca tot o fac sa le dam motive sa aiba boala, nu asa ca ei considera..."Cei doi procurori sunt cercetati disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa scandalul inregistrarilor de la DNA Oradea. Ei sunt acuzati ca au adus "atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei", dupa ce au facut afirmatii la adresa unor judecatori.Institutia a retinut ca, in timpul sedintei de analiza desfasurata intr-un spatiu accesibil mai multor persoane, procurorii cercetati au facut o serie de afirmatii, in prezenta altor colegi, prin care "au fost incalcate standardele de conduita impuse magistratilor"."Totodata, limbajul utilizat de procurori la adresa unor judecatori de la Curtea de Apel Oradea este de natura a contraria si indigna opinia publica, fiind vizibila implicarea acestora in desfasurarea unor activitati care prin natura lor pot crea indoieli cu privire la seriozitatea, independenta, impartialitatea si integritatea procurorilor", a mai transmis Inspectia Judiciara.I.S.