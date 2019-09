Adina Florea se pregateste sa fie validata azi la sefia SS. Cum se impart voturile in CSM

Concursul de admitere la INM

Cine controleaza CSM

Este pentru a cincea oara cand se incearca sa se ia o decizie in acest caz, dupa ce precedentele patru sedinte au fost boicotate.Oficial, discutiile au fost amanate de fiecare data pentru ca nu s-a intrunit cvorumul de 15. La ultima sedinta a plenului CSM, au fost prezenti doar 14 membri.Numirea Adinei Florea este boicotata de sapte membri CSM, care intr-o scrisoare publica au solicitat sa se amane discutarea tuturor aspectelor ce privesc activitatea SS pana dupa ce se va organiza o dezbatere publica asupra activitatii SS, a carei infiintare a fost criticata de organismele internationale, Comisia de la Venetia si GRECO.Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia SS, organizat in perioada 15 mai - 18 iunie 2019, post ramas vacant dupa numirea procurorului Gheorghe Stan in functia de judecator la Curtea Constitutionala.De altfel, pe ordinea de zi de marti, se mai afla si "Raportul de activitate al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pe anul 2018."Parca pentru a forta realizarea cvorumului, sefa CSM, Lia Savonea, a pus pe ordinea de zi de marti o tema care trebuie abordata cat mai rapid: organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii.Organizarea acestui concurs a fost amanata aproape doua luni, in contextul in care in sistemul judiciar se preconizeaza o criza de personal, ca urmare a intrarii in vigoare a prevederii potrivit careia procurorii si judecatorii se pot pensiona dupa 20 de ani vechime in magistratura.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si 2 membri ai societatii civile.Cei 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.Din CSM mai fac parte si ministrul Justitiei, Ana Birchall, care este in contre cu Savonea, si procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.