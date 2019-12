Adina Florea se retrage din procedura de numire in fruntea Sectiei Speciale

"Nu sunt deloc multumit de activitatea institutiei"

"In cursul zilei de astazi, doamna procuror Adina Florea a formulat cerere de retragere a candidaturii din procedura numirii in functia de conducere din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca urmare a concursului sustinut".Decizia acesteia vine dupa ce numirea ei a esuat de sapte ori in plenul CSM, iar infiintarea SS este dur criticata de organismele internationale si de asociatiile de magistrati.Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia SS, post ramas vacant dupa numirea lui Gheorghe Stan judecator la Curtea Constitutionala, ea clasandu-se pe primul loc dupa sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor functiei de conducere.Adina Florea a obtinut punctajul 9,86.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, saptamana trecuta, ca - daca se va repune pe ordinea de zi a plenului CSM numirea Adinei Florea la conducerea SS - votul sau va fi "categoric impotriva".Din punctul sau de vedere, SS trebuie ori desfiintata, ori radical modificata competenta ei."Nu as vrea sa inflamez din nou acest subiect. (...) Nu sunt deloc multumit de activitatea acestei institutii si, de aceea, o vom aborda in anul care vine cu prioritate", a spus Predoiu.Acesta a afirmat ca a discutat "informal" cu membrii CSM despre functionarea acestei sectii si ca nu a interactionat cu reprezentantii acestei institutii, in acest context el aratand ca "abordeaza subiectul SIIJ prin intermediul CSM"."Deocamdata, lucrurile nu sunt in regula acolo si nu o spun doar eu. Lucrurile nu sunt in regula, nici cum au fost gandite, nici cum au fost lucrate, nici cum au fost reglementate si nici cum functioneza. (...) Nu ne grabim in acest an sa facem pe picior o initiativa, vom discuta dupa Anul Nou", a mai spus Predoiu.