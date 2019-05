Adina Florea si-a depus candidatura la sefia Sectiei Speciale

Sursa: CSM

Anchetele Adinei Florea

Postul a fost eliberat dupa ce fostul sef al Sectiei Speciale, Gheorghe Stan, si-a dat demisia, deoarece urmeaza sa ocupe functia de judecator la CCR, fiind propulsat aici de PSD.Potrivit CSM, candidatura lui Bogdan Pirlog a fost respinsa, deoarece nu ar fi avut vechimea de 18 ani necesara ocuparii acestui post. Este vorba de procurorul militar care a deschis ancheta in cazul protestului din 10 august 2018.Cel de-al treilea candidat, Sorin Eugen Iasinovschi, este deja procuror in cadrul Sectiei Speciale.Bogdan Pirlog propunea in proiectul sau de management sistarea imediata a activitatii Sectiei Speciale ca urmare a constituirii nelegale a acesteia, dar si anchetarea procurorilor din aceasta structura care ar fi facut abuzuri in timpul anchetelor.Bogdan Pirlog poate formula contestatie impotriva respingerii candidaturii in termen de 24 de ore.In ultimile luni, Adina Florea s-a remarcat prin anchetele deschise impotriva fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, si a mai multor fosti procurori anticoruptie. Un alt caz care a adus-o in atentia mass-media a fost cel in care a deschis un dosar care viza oficiali europeni, in care il acuza pe Frans Timmermans de falsificarea raportului MCV.Cazul ii viza si pe comisarul european pe Justitie Vera Jourova, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, dar si pe sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea. Dupa ce mass-media a aflat despre asta, ancheta a fost clasata.Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a propus-o pe Adina Florea de trei ori pentru functia de procuror-sef DNA, insa presedintele Klaus Iohannis a refuzat.