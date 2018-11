Alina Ghica, judecatorul care a blocat Inalta Curte la cererea lui Dragnea, a fost desemnata in dosar in urma cu doar doua zile UPDATE

UPDATE:

Potrivit unor surse din magistratura, dosarul a fost repartizat initial judecatorului Vasile Bicu, cel care a intrat in sala la primul termen de judecata, pe 23 noiembrie. Era vorba de completul 17 Fond de la Sectia de contencios-administrativ, format dintr-un singur magistrat.Inalta Curte de Casatie si Justitie se pregateste sa reactioneze la hotararea Curtii de Apel referitoare la hotararea Colegiului ICCJ in privinta noilor completuri de 5. Surse judiciare spun caIn plus, spun surse din CAB, ICCJ ar fi solicitat deja Curtii de Apel detalii despre motivele pentru care judecatorul desemnat initial sa judece acest caz a fost inlocuit prin decizia colegiului de conducere CAB nu cu primul judecator de pe lista de permanenta, ci cu vicepresedintele CAB, Alina Ghica.Miercuri, pe 21 noiembrie, Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti a schimbat componenta completului 17 Fond si a repartizat-o pe"Alina Ghica a fost desemnata manual de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti. Ea nici macar nu era de serviciu pentru permanenta in ziua de 23 noiembrie, cand s-a facut desemnarea", au explicat sursele citate.Alina Ghica este in acest moment vicepresedinte cu delegatie la Curtea de Apel Bucuresti. Numirea a fost facuta in august 2018, pentru o perioada de 6 luni. Numirile in functiile de conducere din instante se fac de catre CSM.Curtea de Apel Bucuresti este considerata fieful Liei Savonea, fost presedinte al Curtii de Apel si membru CSM. "Numirile in functiile de conducere de la Curtea de Apel Bucuresti sunt facute doar cu acordul Liei Savonea, sunt promovati doar judecatori apropiati acesteia", sustin sursele citate.Ghica a fost presedinte al CSM in perioada 2012-2013. Ea a facut echipa atunci cu procurorul Oana Schmidt Haineala, care a fost vicepresedinte al Consiliului. In 2013, cele doua au vrut sa faca rocada pe aceste functiiHaineala a fost aleasa presedinte al CSM, in premiera in cazul unui procuror, dar Ghica nu a prins postul, deoarece nu a intrunit numarul de voturi.Alina Ghica si Oana Schmidt - Haineala, in calitate de presedinte, respectiv vicepresedinte CSM, au semnat, in 2012, protocolul incheiat intre CSM si SRI.In prezent, Oana Schmidt Haineala este sefa Corpului de Control al Ministerului Justitiei si este considerata una dintre principalele consiliere ale lui Tudorel Toader.