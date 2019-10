Amendamentul CSM care a salvat-o pe Adina Florea, in cazul protocolului clasificat publicat de Darius Valcov

Marturiile acuzatoare

Procesul in care fostul procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, solicita magistratilor ca Inspectia Judiciara sa redeschida verificarile in cazul Adinei Florea intra in linie dreapta si ar putea ramane in pronuntare luna viitoare. Inspectia Judiciara (IJ) a comunicat instantei toate actele in baza carora a clasat cazul, iar intreaga documentatie a ajuns la Parchetul General.Urmatorul termen de judecata este pe 8 noiembrie, potrivit portalului instantelor. Pe de alta parte, seful IJ, Lucian Netejoru, cere magistratior sa respinga solicitarea fostului procuror general si sustine ca clasarea data de Inspectia Judiciara este temeinica."Inspectia Judiciara a analizat si verificat aspectele sesizate in termenele si limitele impuse de lege, va solicitam respingerea ca neintemeiata a actiunii formulate de reclamantul procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) in contradictoriu cu Inspectia Judiciara," scrie Netejoru, in intampinarea depusa la Curtea de Apel Bucuresti.Decizia in acest caz urmeaza sa fie data de judecatorul Vasile Bicu de la Sectia contencios-administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, cel care in ianuarie 2019 a suspendat decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei.Potrivit cererii de chemare in judecata a lui Augustin Lazar, din declaratiile unui procuror si a doi grefieri de la Parchetul Curtii de Apel Constanta ar rezulta ca Adina Florea a fost cea care a fotocopiat documentul clasificat care a ajuns la Darius Valcov. Aceste declaratii au fost date in cadrul anchetei penale, dupa ce Parchetul General si DIICOT au deschis dosare in 2018.Dosarele au fost declinate la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, dupa operationalizarea acestei structuri de parchet.In paralel, procurorul general a sesizat, tot in 2018, Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru. Lazar a cerut sa se faca verificari in cazul Adinei Florea. Potrivit acestuia, in timpul in care Adina Florea activa la Parchetul Curtii de Apel Constanta, a solicitat, "contrar dispozitiilor ce reglementeaza materia documentelor clasificate", o copie a protocolului, "fapt ce intersecteaza sfera ilicitului disciplinar".Lazar a sesizat IJ pe 27 septembrie 2018. Plangerea acestuia a fost analizata de doi inspectori judiciari: Gina Magirescu si Sanda Mates. Pe 7 ianuarie 2019, cele doua claseaza ancheta.Motivul: intre timp, pe 4 octombrie 2018, intrasera in vigoare noile modificari legislative la Legile Justitiei facute de coalitia PSD-ALDE in Parlament.Una din aceste prevederi este cea potrivit careia procurorul general al Romaniei, seful Inaltei Curti si ministrul Justitiei nu mai sunt titulari ai actiunii disciplinare, in cazul sesizarii IJ, in legatura cu abaterile savarsite de magistrati."Inspectia Judiciara se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata in scris si motivat de orice persoana interesata, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori."Un amendament la lege facut la propunerea ALDE si CSM, potrivit documentelor din Comisia Iordache. Asa ca Gina Magirescu si Sanda Mates motiveaza clasarea in cateva randuri. Ele arata ca, "", se impune examinarea conditiilor prevazute de lege care sa permita cercetarea fondului cauzei. In acest caz, cine a facut sesizarea.," este motivarea IJ.Augustin Lazar a contestat decizia IJ la seful institutiei, judecatorul Lucian Neteoru. Pe 18 februarie 2019, Netejoru a respins-o, motivand modificarile legislative realizate de coalitia PSD-ALDE.Fostul procuror general ii explicase voalat ca poate lua in calcul inclusiv modalitatea ca IJ sa se autosesizeze in acest caz, conform noilor prevederi legislative, dar a fost ignorat.In virtutea atributiilor exercitate de inspectorii judiciari si a prerogativelor conferite de lege in vederea stabilirii existentei indiciilor savarsirii unei abateri disciplinare, echipa de inspectori investita cu efectuarea verificarilor prealabile in lucrarea 6802/IJ/1685/DIP/2018 a clasat sesizarea, apreciind ca nu se impune sesizarea din oficiu," explica Netejoru.Fiind audiata in calitate de martor, Adina Florea a sustinut ca nu a solicitat niciodata o copie a acestui protocol prim-grefierului, "ca nu a avut nicio tangenta fizica cu acest protocol si ca nu a vazut niciodata mapa in care Ichim Nicoleta () tinea protocoalele incheiate cu SRI; nici macar nu stia unde tinea aceste documente".De altfel, si in declaratiile publice, Adina Florea a negat orice legatura cu publicarea acestui protocol sau cu Darius Valcov.La dosarul de la CAB exista o nota trimisa de Adina Florea inspectorilor IJ, pe 17 octombrie 2018. "", spune Florea.Ea spune ca nu-si explica declaratiile date de fostii sai colegi, ca acestea sunt neintemeiate, nereale sau nesustinute de argumente logice.