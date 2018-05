Aproape 1.500 de magistrati au semnat rezolutia prin care se opun modificarilor Legilor Justitiei si Codurilor Penale

Ziare.

com

Potrivit ultimei centralizari, marti seara, la ora 21:00, documentul fusese semnat de 1.427 de magistrati.Semnatarii rezolutiei spun ca au facut acest gest public dupa ce au fost ignorati si exclusi de la orice discutii si afirma ca "majoritatea covarsitoare a judecatorilor si a procurorilor romani nu a acceptat proiectele de lege vizand activitatea sistemului judiciar".Totodata, acestia sunt indignati de modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si mai multi parlamentari ai Puterii minimalizeaza raportul GRECO, prin care s-a cerut ca Romania sa se abtina de la adoptarea unor amendamente la legislatia penala care sa contravina angajamentelor sale internationale si sa-i submineze capacitatile interne in materia luptei impotriva coruptiei si se nesocoteste necesitatea sesizarii Comisiei de la Venetia."Propunerile legislative aflate in dezbatere publica reprezinta o involutie in crearea unui sistem de justitie penala modern si adaptat noilor realitati sociale, precum si o denaturare a scopului procesului penal si a politicii penale a statului, fiind evidenta schimbarea de paradigma de la o justitie penala care protejeaza victimele infractiunii la un nou concept care plaseaza inculpatul intr-o pozitie privilegiata", se arata in documentul remisI.S.